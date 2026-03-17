Liverpool’da Arne Slot’tan Galatasaray rövanşı açıklaması! ‘Gol atmalıyız’

"GOL ATMALIYIZ"

Galatasaray'a karşı iki maçı da gol atamadan kaybetmelerine dair soruya Arne Slot, "Haklısınız, Galatasaray'a karşı gol atamadık. Penaltımız var diye düşündük ama VAR bunu reddetti. Bazen kullanamadığımız şanslar vardı. Bu Galatasaray'dan da kaynaklı, her top için mücadele eden bir takım. Avrupa'da çok iyi başarılar elde eden bir takım, taraftar desteğiyle birleşince iki defa böyle sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var ama Davinson yok. Bir takımın 11'den fazla iyi oyuncusu vardır. Gol atmalıyız, bunu biliyoruz ama kolay değil. Yarınki maçta tüm gücümüzü kullanacağız ve başaracağız" cevabını verdi.