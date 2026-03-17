Liverpool’da Arne Slot’tan Galatasaray rövanşı açıklaması! ‘Gol atmalıyız’

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray'ı konuk edecek Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu. Joe Gomez'in son antrenmanda yer almamasına dair Arne Slot, 'Joe Gomez'in durumuna yarın karar vereceğiz. Antrenmana katılacak durumda değildi. Son maçtan sonra ağrıları oldu. Riske giremedik. O kadar üst üste geldi ki yarına biraz şüphede. Alexander Isak zaten müsait değil. Bugün görmüş olduğunuz, yeterince yakın geri dönüşü. Yarın da cumartesi de olmayacak' dedi. 'OYUNCULARIM SAVAŞMAYA HAZIR' Galatasaray ile bu sezon üçüncü kez karşılaşacak olmaları ile ilgili Arne Slot, 'Çok zor. Galatasaray'a karşı iki defa oynadık ve iki defa kaybettik. İlk defa evimizdeyiz. Taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi destekleyecek. Tottenham maçında 1-1 olduktan sonra son ana kadar savaştık. Oyuncularım savaşmaya hazır. Diğer takımdan daha az şans yarattığımız çok az maç oldu. Oyuncularım bu yaklaşımı 1-1'den sonra da gösterdik' sözlerini dile getirdi. Taraftarın tepkisiyle ilgili Arne Slot, 'Hiçbir zaman hoş bir şey değildir hayal kırıklığına uğramak, taraftar açısından da. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Teknik direktörün iyi ya da kötü zamanda sorumluluğu olur. Benimle mutlu değilse Liverpool taraftarı, çok fazla yanlış yapmışımdır. Biz yarın kazanmaya çalışacağız, buna tamamen hazırım' ifadelerini kullandı. Kendi kararlarıyla ilgili Arne Slot, 'Belki birkaç kararım, harika kararlar değildi dönüp bakınca. Her zaman maçları kazanmak için yaptım bunu. Takımımı, diğer takımların önüne geçirmek istedim. Benim olduğum maçların yüzde 90'ında takımım, rakipten daha fazla gol pozisyonu üretti' dedi. 'REAL MADRİD'İ ANFIELD'DA YENDİK' Galatasaray ile oynanacak rövanş maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Arne Slot, 'Bizim yarın bunu göstermemiz gerekiyor, deplasmanda ya da evde bir fark varsa yarın bunu göstereceğiz işte. Anfield'da çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya başarılı olduğumuz için kaldık. Real Madrid'i Anfield'da yendik örneğin. Biz burada olmayı, çeyrek finale kalmayı da hak ettiğimize inanıyorum. Kendi sahalarında olması değil Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni, çok iyilerdi, sert maçlardı, ayrıntılar belirledi maçları. Çok fazla düşünerek ayrıntıları, çok daha iyi hazırlandık' şeklinde konuştu. Taraftarlarının desteğinin önemine dikkat çeken Arne Slot, 'Benim amacım oyuncularımı en iyi şekilde maça hazırlamak. Büyük bir şansımız olmasını istiyorum yarınki maça. Büyük bir güçle çalıştık bu maça. Her zaman taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz, yarın da hissetmeyeceğiz. Bazen bu işte kaybolma hissi duyuyorsunuz bazen. Taraftarlar her zaman bizim için orada. Liverpool'da olduktan sonra 1 dakika bile yalnız hissetmedim' dedi. 'BASKI HİSSEDİYORUM' Baskı hissettiklerini belirten Arne Slot, 'Tabii ki baskı hissediyorum, hepimiz hissediyoruz. Öyle bir işteyiz ki hep baskı olabilir. Harika bir tarihe sahip muhteşem bir kulüpteyiz. Çeyrek finale kalabileceğimize inanıyoruz. Üzerimizde baskı var. Biz bu baskıyı kucaklıyoruz ve Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz' ifadelerini kullandı. 'GOL ATMALIYIZ' Galatasaray'a karşı iki maçı da gol atamadan kaybetmelerine dair soruya Arne Slot, 'Haklısınız, Galatasaray'a karşı gol atamadık. Penaltımız var diye düşündük ama VAR bunu reddetti. Bazen kullanamadığımız şanslar vardı. Bu Galatasaray'dan da kaynaklı, her top için mücadele eden bir takım. Avrupa'da çok iyi başarılar elde eden bir takım, taraftar desteğiyle birleşince iki defa böyle sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var ama Davinson yok. Bir takımın 11'den fazla iyi oyuncusu vardır. Gol atmalıyız, bunu biliyoruz ama kolay değil. Yarınki maçta tüm gücümüzü kullanacağız ve başaracağız' cevabını verdi. Konate'nin Galatasaray maçında oynayabileceğini belirten Arne Slot, 'Konate çok fazla oynadı, iki gün dinlendi, ağrıları yok. Oynamaya hazır, 90 dakikadan da fazla oynayabilir yarın' dedi. Takımının genel performansıyla ilgili Arne Slot, 'Biz de Tottenham'a karşı top hakimiyetine sahiptik. Daha fazla şans üretmediler bizden. Gol atmalarını engelleyecek hamleler yapamadık. İlk yarıda çok iyiydik, şanslar da yarattık aslında. Skora da ulaştık. Koşmamız gerektiğinde koşuyoruz aslında. 5-6-7-8 maça bakınca, her zaman bir oyuncuyu buluyorum daha fazla koşması gerekirken koşmamış. Bunları oyunculara gösteriyoruz' yorumunda bulundu. 'CARRAGHER NE DÜŞÜNDÜ BİLEMİYORUM' Jamie Carragher'ın Liverpool ile ilgili eleştirilerine dair Arne Slot, 'Jamie Carragher'ın sezon içinde birçok eleştirileri oluyor. Skoru 1-1'e getiren golü yediğimizde, çok tuhaf olmazdı vazgeçseydi oyuncular. Neden böyle bir şey söyledi Carragher, ne gördü, ne düşündü bilemiyorum. Ben de bazen Carragher ile aynı şeyleri düşünüyorum ama bunları söyleyemiyorum. Ancak son maçtaki eleştirileriyle aynı fikirde değilim. 11 ayrı birey değiliz, biz birlikte oynuyoruz. Bireysel yaklaşımı var ama henüz takım olarak çok güçlü değil diyorsa bilemiyorum, biz birlikte mücadele eden bir takımız' dedi. Galibiyeti garanti olarak görmediklerini belirten Arne Slot, 'Galatasaray maçından sonra Brighton gibi zorlu bir rakiple oynayacağız. Bizim için bu maç önemli. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali söz konusu, benim için de bu aşama ilk olacak. Hiçbir zaman Galatasaray'a karşı galibiyet garanti diye düşünemeyiz' şeklinde konuştu.