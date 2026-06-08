Trend Galeri Trend Spor Son dakika transfer haberi: Liverpool'un yıldızı Süper Lig'e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

Son dakika transfer haberi: Liverpool'un yıldızı Süper Lig'e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Liverpool'un 60 milyon Euro'luk yıldızı için karşı karşıya geldiği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 08.06.2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 16:24
Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

Yaz transfer döneminin resmen başlamasına az bir zaman kalırken, Süper Lig devleri de kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

İngiliz basınında geçen haberlere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı yıldızın peşine düştü.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

CODY GAKPO SÜRPRİZİ

Team Talk'un haberinde, iki ezeli rakibin Liverpool ile yollarını ayırma ihtimali bulunan Cody Gakpo'yu gündemine aldığı aktarıldı.

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Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

Hollandalı golcünü, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki alacağı rol konusunda endişelerinin olduğu ve yaz aylarında yeni bir sayfa açma fikrini düşündüğü vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

MENAJERİ ARAYIŞA BAŞLADI

27 yaşındaki futbolcunun, bu düşüncesini yakın çevresine ve menajerine bahsettiği ve yeni bir takım arayışında olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

Liverpool'un ise Hollandalı forveti satmayı düşünmese de önemli bir teklif gelmesi halinde satabileceği öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

8 KULÜP RADARINA ALDI

Yapılan haberde, Fenerbahçe ve Beşiktaş da dahil olmak üzere 8 takımın Gakpo'yu radarına aldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

Bayern Münih, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Milan, Atletico Madrid ve Leipzig de, yıldız futbolcuyu isteyen takımlar arasında.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

Cody Gakpo, Ocak 2023'te 42 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven'den Liverpool'a transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

PİYASA DEĞERİ

Bu sezon 52 maçta 9 gol atıp 6 asist yapan Gakpo'nun Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 60 milyon Euro.

Son dakika transfer haberi: Liverpool’un yıldızı Süper Lig’e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...

Sol kanat ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Cody Gakpo'nun Liverpool ile kontratı 2030 yılında son bulacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #LİVERPOOL