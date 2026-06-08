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Son dakika transfer haberi: Liverpool'un yıldızı Süper Lig'e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...
Son dakika transfer haberi: Liverpool'un yıldızı Süper Lig'e doğru! Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede...
SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig devleri yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Liverpool'un 60 milyon Euro'luk yıldızı için karşı karşıya geldiği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 08.06.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 16:24