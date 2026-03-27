Lucas Torreira resmen açıkladı: “Son kulübüm olacak”

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, vatandaşı Guille Parado'nun canlı yayınında konuştu. İşte Lucas Torreira'nın açıklamaları: 'Bazen 10 kişi kaldığımızda en iyi savunmayı sergiliyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da benzer bir durum yaşandı ve yine bir arkadaşımız oyundan atıldı. Son üç sezondur neredeyse her maçta bir kişi eksik kalıyoruz. Açıkçası 11'e 11 oynarken bu kadar yoğun savunma yapmıyoruz.' Dünyanın en iyi oyuncuları kimler? 'Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe şu an en üst seviyedeki oyuncular' 'Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını hissediyorum. Başka bir takıma gitme düşüncem yok. Kulübe ve teknik ekibe büyük saygı duyuyorum. Bana her zaman güvendiler ve destek oldular.'