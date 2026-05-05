Lucas Torreira’dan Galatasaray kararı! Menajeri görüşmelere başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sezon sonu yaklaşırken gözler takımdaki isimlere çevrildi. Cimbom'da geleceği merak edilen isimler arasında liste başında Lucas Torreira yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira'nın geleceğine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. KARARINI VERDİ Takvim'in haberine göre; Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdiği belirtildi. Uruguaylı yıldızın gitmek istemesinin sebebi Devrim Özkan'dan ayrılması olarak gösterilmişti. Bir başka iddia ise Galatasaray'ın yıldızının para için İstanbul'dan ayrılacağı yönündeydi. AİLESİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR Lucas Torreira'nın de aşk acısı ne de para için Galatasaray'dan ayrılmak istemediği belirtildi. Uruguaylı yıldızın, ailesine daha yakın olmak için Galatasaray macerasını noktalamak ve Güney Amerika'ya dönmek istediği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun menajerinin, Uruguay ve Arjantin'den takımlarla görüştüğü aktarıldı. TEKLİF BEKLENİYOR Arjantin ve Uruguay temsilcilerinin, Lucas Torreira için sezon sonunda resmi teklif sunmasının beklendiği belirtildi. Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. 30 yaşındaki yıldız, bu sezon Galatasaray'da 45 maçta şans buldu ve 4 gol ile 4 asist üretti.