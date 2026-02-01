Trend Galeri Trend Spor Manchester City’nin yıldızına Beşiktaş kancası! Maaş avantajı

Manchester City’nin yıldızına Beşiktaş kancası! Maaş avantajı

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını hızlandıran kurmayların dünyaca ünlü futbolcuyu radarına aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların transferde avantajlı konumda olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:21
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

Süper Lig devinin, Manchester City forması giyen yıldız futbolcuya kanca attığı belirtildi.

NATHAN AKE İDDİASI

İngiliz gazeteci Duncan Castles'in haberine göre; Beşiktaş'ın Manchester City forması giyen Nathan Ake ile ilgilendiği belirtildi.

30 yaşındaki stoper için Serie A devi Milan'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Milan'ın Nathan Ake'nin 7 milyon euroyu aşan yıllık ücreti nedeniyle bu transfere temkinli yaklaştığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ AVANTAJLI KONUMDA

Beşiktaş'ın Nathan Ake'nin talep ettiği yıllık ücreti karşılayabilecek ekonomik esnekliğe sahip olduğu ve bu nedenle transfer yarışında daha avantajlı bir konumda bulunduğu kaydedildi.

Nathan Ake, bu sezon Manchester City'de 21 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1081 dakika sahada kaldı.

Hollandalı savunmacının, Premier Lig deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Nathan Ake'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

45 MİLYON EUROYA İMZA

Feyenoord'da profesyonel olan Nathan Ake daha sonra Chelsea, Reading, Watford ve Bournemouth formaları giydi.

Manchester City, 2020-2021 sezonu başında Nathan Ake için 45 milyon 300 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

30 yaşındaki Nathan Ake, Hollanda Milli Takımı'nda 57 maça çıktı ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı.