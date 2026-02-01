Manchester City’nin yıldızına Beşiktaş kancası! Maaş avantajı

BEŞİKTAŞ AVANTAJLI KONUMDA

Beşiktaş'ın Nathan Ake'nin talep ettiği yıllık ücreti karşılayabilecek ekonomik esnekliğe sahip olduğu ve bu nedenle transfer yarışında daha avantajlı bir konumda bulunduğu kaydedildi.