Manchester United’da Andre Onana kararı! Trabzonspor opsiyonsuz kiralamıştı

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Andre Onana için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig devinin, Kamerunlu eldiven için kararını verdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 17:25 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 17:27
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da sezon başında Manchester United'dan kiralanan Andre Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerin, sezon başında renklerine bağladığı Andre Onana ile ilgili Manchester United'ın kararını verdiği aktarıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN "MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana ile ilgili kısa süre önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil."

UNITED'DA AYRILIK KARARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United'ın Andre Onana ile gelecek sezon başında ayrılık kararı aldığı kaydedildi.

Premier Lig devinin, 29 yaşındaki Andre Onana'yı satarak gelir elde etmeyi planladığı vurgulandı.

17 MAÇTA OYNADI

Andre Onana, bu sezon Trabzonspor'da 17 maça çıktı ve kalesini 3 kez gole kapattı.

29 yaşındaki Kamerunlu kaleci için Trabzonspor ile Manchester United arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi yer almıyor.

29 yaşındaki file bekçisinin, Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Andre Onana'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Eto'o Akademisi'nde futbola başlayan Andre Onana daha sonra Barcelona altyapısı, Ajax ve Inter'de oynadı.

Manchester United, Andre Onana transferi için 2023-2024 sezonu başında 50 milyon eurodan fazla bonservis bedeli ödedi.