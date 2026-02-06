Manchester United’da Andre Onana kararı! Trabzonspor opsiyonsuz kiralamıştı

ERTUĞRUL DOĞAN "MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana ile ilgili kısa süre önce şu ifadeleri kullanmıştı: "Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil."