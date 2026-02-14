Manchester United’dan Andre Onana kararı! Trabzonspor’da kalacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile dev maçta karşılaşacak olan Trabzonspor'da dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Bordo-mavililer sezon başında Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana'yı kiralık olarak renklerine bağlamıştı. MANU KARARI VERDİ The Sun'da yer alan habere göre, kaleci rotasyonunda öklü değişiklikler yapmayı planlayan Manchester United'ın, Kamerunlu eldiven için kararını verdiği öne sürüldü. Onana'nın ayrılışının ardından Senne Lammens'i transfer eden İngiliz devi, Lammens'in as kaleci olarak performansından memnun olduğu aktarıldı. ELDEN ÇIKARILACAK Buna göre Manchester United'ın 2 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın Onana'yı elden çıkaracağı ifade edildi. Trabzonspor formasıyla bu sezon 17 maçta görev alan 29 yaşındaki eldiven, kalesinde 26 gol gördü ve üç maçta gol yemedi. PİYASA DEĞERİ Kamerunlu yıldız kalecinin, Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Barcelona altyapısından yetişen Onana, daha önce Ajax ve Inter gibi takımlarda da forma giymiş ve 2023 yılında 30 milyon Euro'ya Manchester'ın yolunu tutmuştu. Tecrübeli kaleci, Manchester United formasıyla da 102 karşılaşmada sahaya çıktı.