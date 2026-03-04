Trend Galeri Trend Spor Manchester United’ın yıldızına hapis cezası!

Manchester United’ın yıldızına hapis cezası!

Manchester United forması giyen Harry Maguire'a Yunan mahkemesi tarafından ertelenmiş hapis cezası verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 19:58
Manchester United'ın yıldızı Harry Maguire, karıştığı bir olay sebebiyle yargılandığı davada hapis cezası aldı.

15 AY ERTELENMİŞ CEZA

Maguire, Yunan mahkemeleri tarafından suçlu bulunmasının ardından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz futbolcu, 2020 yılının Ağustos ayında Yunanistan'da karıştığı bir olayla ilgili olarak, "basit yarama", "tutuklamaya direnme" ve "rüşvet girişiminde bulunma" suçlarından yargılanıyordu. Maguire 3 olayda da suçlu bulundu.

DURUŞMAYA KATILMADI

İngiliz savunmacı, kararın açıklandığı duruşmaya katılmadı. Maguire'ın avukatları temyiz başvurusunda bulunacak.

Manchester United formasıyla bu sezon 17 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.