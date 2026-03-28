Marcao'dan beklenmedik açıklama: “Futbolu Galatasaray’da bırakabilirim”

Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Brezilyalı savunmacı, futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakabileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2026 21:59
Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve şu anda Sevilla'da oynayan Marcao, Jeremias Matra YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, geleceğine dair dikkat çeken açıklama yaparken, futbolu bırakmak istediği takımı da duyurdu.

Marcao, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda.

Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı.

Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti."

Brezilyalı stoper ayrıca, futbolcu Galatasaray'da bırakabileceğini söyledi.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." İfadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcunun güncel değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Marcao'nun Sevilla ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Brezilyalı oyuncu, 2022 yılında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Bu sezon Sevilla formasıyla 13 kez sahaya çıkan oyuncu, 1 kez ağları havalandırmayı başardı.