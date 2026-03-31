Marco Asensio ve Milan Skriniar için nihai karar verildi! Fenerbahçe’den 3 cümleyle yanıt...

Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla diğer Avrupa takımlarının da ilgisini çeken Marco Asensio ve Milan Skriniar için kararını vermiş durumda. Başkan Sadettin Saran ve ekibi, menajerlere yanıtını üç cümleyle iletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 11:29
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 5 Nisan'da Beşiktaş karşısında kritik bir maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin sonucuna bakmaksızın maçtan galip ayrılmayı hedefliyor.

Kanarya, nisan ayının son haftasında oynanacak Galatasaray derbisine kadar da kayıp yaşamak istemiyor.

Öte yandan gelecek sezonun kadro planlamasını da yapan Fenerbahçe'de birçok oyuncuya transfer teklifleri de geliyor.

TALİPLERİ ÇOK

Söz konusu isimlerin başında ise tecrübeli stoper Milan Skriniar ve takımın vazgeçilmezi Marco Asensio var.

NİHAİ KARAR ÇIKTI

Fenerbahçe'de yönetim bu sezon ortaya koyduğu performanslarla birçok takımın ilgi odağı olan Skriniar ve Asensio ile ilgili önemli bir karar aldı.

TAKIMDA KALACAKLAR

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli kurmayla, iki yıldız futbolcuyu da takımda tutma kararı aldı.

TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLDİ

Yönetimin, önemli takımların ilgi gösterdiği iki yıldız için gelecek transfer tekliflerini geri çevireceği ifade edildi.

ÜÇ CÜMLELİK YANIT

İki futbolcu için teklif getiren menajerlere de "Kararımız kesin. Ne şimdi ne de sezon sonunda boşuna teklif getirmeyin. İkisini de satmayı düşünmüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MILAN SKRINIAR

Bu sezon savunmanın sigortası olan Slovak stoper Skriniar, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 35 maça çıktı.

PERFORMANS

Toplamda 3,080 dakika süre alan Skriniar, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de asist katkısı üretmeyi başardı.

MARCO ASENSIO

İspanyol maestro Marco Asensio ise tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıkıp 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞME DURUMLARI

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 2029'da, Asensio'nun ise 2028 yılında sona eriyor.