Mario Lemina, Liverpool maçında bir ilki yaşadı! Galatasaray’da rekor kırdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray, Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Galatasaray'ı Liverpool karşısında öne geçiren golü Mario Lemina kaydetti. ASİST OSIMHEN'DEN Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük silahı Victor Osimhen, skor katkısını sürdürdü. Victor Osimhen, Mario Lemina'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. LEMINA'DAN İLK GOL Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, Liverpool maçında attığı golle birlikte bir ilki yaşadı. Mario Lemina, profesyonel kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında gol atma başarısı gösterdi. G.SARAY'DA TARİHE GEÇTİ Opta'nın verilerine göre; Mario Lemina, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında attığı en erken golü Liverpool filelerine gönderdi. Mario Lemina'nın gol dakikasının 6'ncı dakikanın 32'nci saniyesinde olduğu vurgulandı.