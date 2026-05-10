Mauro Icardi için dev talip! Galatasaray’la sözleşmesi bitiyor

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldıza dev bir talip çıktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 18:18
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom'da şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi'nin veda eder gibi görüntüsü dikkat çekti.

Stadyumda "Aşkın Olayım" şarkısı çalarken Arjantinli yıldız duygusal anlar yaşamıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği konusundaki belirsizlik henüz ortadan kalkmadı.

Arjantin basınında yer alan habere göre; River Plate'in Mauro Icardi transferi için harekete geçme kararı aldığı aktarıldı.

River Plate Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in Mauro Icardi'yi takımında görmeyi hedeflediği kaydedildi.

ONAY VERDİ

Eduardo Coudet'in Mauro Icardi transferi için yönetime onay verdiği vurgulandı.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 46 maçta forma giydi ve 16 gol ile 3 asist üretti.

Cimbom'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Vecindario altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.

Arjantin Milli Takımı'nda 8 maça çıkan Mauro Icardi, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
