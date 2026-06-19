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Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalayan Mauro Icardi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldıza, Avrupa'dan dev bir talip olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi: 19.06.2026 00:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 00:55