Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Arjantinli futbolcunun geleceği merak edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi'ye Avrupa'nın köklü kulübünün kanca attığı vurgulandı. BENFICA PEŞİNDE ALfredo Padulla'nın haberine göre; Benfica'nın Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi. Benfica'nın olası ayrılıkları göz önüne alarak Mauro Icardi için nabız yoklamaya başladığı aktarıldı. 19 GOLE KATKI SAĞLADI Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti. 33 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Vecindario altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.