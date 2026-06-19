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Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalayan Mauro Icardi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldıza, Avrupa'dan dev bir talip olduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 19.06.2026 00:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 00:55
Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Arjantinli futbolcunun geleceği merak edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Mauro Icardi'ye Avrupa'nın köklü kulübünün kanca attığı vurgulandı.

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Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

BENFICA PEŞİNDE

ALfredo Padulla'nın haberine göre; Benfica'nın Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Benfica'nın olası ayrılıkları göz önüne alarak Mauro Icardi için nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Mauro Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray'da 47 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

33 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Mauro Icardi için sürpriz iddia! Dev talip çıktı

Vecindario altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ #BENFİCA #TRANSFER