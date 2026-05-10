Mauro Icardi'den tepki paylaşımı! “Bitmişim, sakatlanmışım”

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Sadece şampiyonluklardan ibaret olmayan üst üste 4 yıl. Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Yok şişmanmışım, yok zayıfmışım. Bitmişim, sakatlanmışım, formdan düşmüşüm ya da artık eskisi gibi değilmişim. Belki de haklıdırlar… ama rakamlar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizi onlara bakmaya davet ediyorum. Her gün satmak ve itibar zedelemeye çalışmak için yeni bir bahane, yeni bir manşet, yeni bir yalan. Ama zaman, her zaman her şeyi ve herkesi ait olduğu yere koyar. Ve işler zorlaştığında, baskı ortaya çıktığında ve gerçekten elinizi taşın altına koymanız gerektiğinde… sadece çok az kişi tarihi değiştirme yeteneğine sahiptir. Bir kez daha 'yapamaz' sözleri şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha dahi lambayı ovaladı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıktı. Ama her şeyden önce, size teşekkür ederim. Herkese değil… en zor anlarda bile inanmaktan, tezahürat yapmaktan, yanımda olmaktan ve beni savunmaktan asla vazgeçmeyenlere. Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, uydurulmuş her türlü yalandan çok daha değerli. Yepyeni bir neslin sevgisi kelimelerle açıklanamaz. Ve en büyüklerin saygısı ve hayranlığı da kimseye hediye edilmez… bunlar kazanılır; gerçektir ve samimidir. Tarihimiz için bir kupa daha. Çünkü her zaman söylediğim gibi… 'Galatasaray zaten büyük, ama onu daha da büyük yapacağız.'