Trend Galeri Trend Spor Mauro Icardi'den tepki paylaşımı! “Bitmişim, sakatlanmışım”

Mauro Icardi'den tepki paylaşımı! “Bitmişim, sakatlanmışım”

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2026 16:38
Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sadece şampiyonluklardan ibaret olmayan üst üste 4 yıl. Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Yok şişmanmışım, yok zayıfmışım. Bitmişim, sakatlanmışım, formdan düşmüşüm ya da artık eskisi gibi değilmişim.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Belki de haklıdırlar… ama rakamlar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizi onlara bakmaya davet ediyorum.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Her gün satmak ve itibar zedelemeye çalışmak için yeni bir bahane, yeni bir manşet, yeni bir yalan. Ama zaman, her zaman her şeyi ve herkesi ait olduğu yere koyar.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Ve işler zorlaştığında, baskı ortaya çıktığında ve gerçekten elinizi taşın altına koymanız gerektiğinde… sadece çok az kişi tarihi değiştirme yeteneğine sahiptir. Bir kez daha "yapamaz" sözleri şampiyonluğa dönüştü.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Bir kez daha dahi lambayı ovaladı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıktı. Ama her şeyden önce, size teşekkür ederim.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Herkese değil… en zor anlarda bile inanmaktan, tezahürat yapmaktan, yanımda olmaktan ve beni savunmaktan asla vazgeçmeyenlere.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, uydurulmuş her türlü yalandan çok daha değerli. Yepyeni bir neslin sevgisi kelimelerle açıklanamaz.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Ve en büyüklerin saygısı ve hayranlığı da kimseye hediye edilmez… bunlar kazanılır; gerçektir ve samimidir.

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

Tarihimiz için bir kupa daha. Çünkü her zaman söylediğim gibi… "Galatasaray zaten büyük, ama onu daha da büyük yapacağız."

Mauro Icardi’den tepki paylaşımı! Bitmişim, sakatlanmışım

"Her şeyden önce size teşekkür ederim. Ama herkese değil… en zor anlarda bile inanmaktan, tezahürat yapmaktan, yanımda olmaktan ve beni savunmaktan asla vazgeçmeyenlere..."

#MAURO ICARDİ #GALATASARAY #ARJANTİN