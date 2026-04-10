Mauro Icardi’ye kardeşinden şok sözler! ‘Para onu tamamen değiştirdi’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da geleceği merak edilen Mauro Icardi le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi'nin kardeşi Guido, Arjantin'de bir televizyon programına konuk oldu. Guido Icardi, abisi Mauro Icardi ile ilgili şoke edici ifadeler kullandı. '10-11 YILDIR KONUŞMUYORUZ' Abisi ile 10 ya da 11 yıldır iletişim kurmadıklarını belirten Guido Icardi, '10 ya da 11 yıldır iletişimimiz yok, konuşmuyoruz. Sadece ara sıra doğum günü mesajı atıyoruz ama o kadar' dedi. Mauro Icardi'nin çok değiştiğini belirten Guido, 'Mauro'nun değişmesinin sebebi futbolda başarılı olup çok para kazanmasıydı. Biz çok mütevazı şartlardan geliyoruz. Hatta bir futbol kulübünün garajında yaşadığımız dönemler oldu' sözlerini dile getirdi. 'HEPSİ RAFA KALKTI' Mauro Icardi ile ortak projeler yapmak istediklerini ancak bunun rafa kalktığını belirten Guido, 'Ama o ekonomik ve sosyal olarak yükselince tamamen başka bir seviyeye geçti. Biz çok yakındık, gerçekten çok. Ortak projelerimiz vardı ama sonra her şey unutuldu. Bir giyim markası kurmayı konuşuyorduk ama hepsi rafa kalktı' şeklinde konuştu. Mauro Icardi'nin para kazandıktan sonra değiştiğini vurgulayan Guido, 'Kendime hep şunu soruyordum: Bu çocuk ne zaman geri dönecek, ne zaman aileyle tekrar iletişim kuracak, bizi destekleyecek? Ama olmadı, giderek daha da uzaklaştı. Onunla ilgili anlatacak binlerce hikayem var. Eskiden hep birlikteydik ama para onu tamamen değiştirdi' dedi. SAHA DIŞI OLAYLARLA GÜNDEM OLMUŞTU 33 yaşındaki Mauro Icardi, saha dışında yaşadığı olaylarla son zamanda gündem olmuştu. Wanda Nara ile boşanma davası çekişmeli geçen Arjantinli golcü daha sonra China Suarez ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği henüz netlik kazanmazken sözleşmesi sezon sonunda bitecek.