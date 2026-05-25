Trend Galeri Trend Spor

Mauro Icardi’ye sürpriz transfer teklifi! Kararı belli oldu

Galatasaray'daki geleceği hala netlik kazanmayan Mauro Icardi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcuya, Avrupa'dan talip çıktığı belirtildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:56
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi henüz net kararını vermedi.

Galatasaray'ın 4 milyon euroluk teklifini yükseltmemesi beklenirken, Mauro Icardi'den gelecek cevaba gözler çevrildi.

Arjantinli santrforla ilgili belirsizliğin sürdüğü dönemde çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

OLIMPIAKOS TALİP OLDU

Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'un Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olimpiakos'un tecrübeli futbolcuya teklifte bulunduğu aktarıldı.

Mauro Icardi'nin Olimpiakos'tan gelen transfer teklifini kabul etmediği vurgulandı.

ÜST SEVİYEDE KALMA İSTEĞİ

Mauro Icardi'nin kariyerini üst seviyede bir takımda sürdürmeyi planladığı ifade edildi.

Arjantinli futbolcunun, yeniden İtalya'ya dönmeyi istediği vurgulandı.

İtalya'dan şu an için Mauro Icardi'ye bir somut teklif gelmediğinin altı çizildi.

G.SARAY İLE ANLAŞAMAZSA

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile anlaşamaması durumunda somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 47 maça çıkan Mauro Icardi, rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız aynı süreçte 3 gol pası verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ #TRANSFER #OLİMPİAKOS