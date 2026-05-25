Mauro Icardi’ye sürpriz transfer teklifi! Kararı belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi henüz net kararını vermedi. Galatasaray'ın 4 milyon euroluk teklifini yükseltmemesi beklenirken, Mauro Icardi'den gelecek cevaba gözler çevrildi. Arjantinli santrforla ilgili belirsizliğin sürdüğü dönemde çarpıcı bir iddia gündeme geldi. OLIMPIAKOS TALİP OLDU Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'un Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olimpiakos'un tecrübeli futbolcuya teklifte bulunduğu aktarıldı. Mauro Icardi'nin Olimpiakos'tan gelen transfer teklifini kabul etmediği vurgulandı. ÜST SEVİYEDE KALMA İSTEĞİ Mauro Icardi'nin kariyerini üst seviyede bir takımda sürdürmeyi planladığı ifade edildi. Arjantinli futbolcunun, yeniden İtalya'ya dönmeyi istediği vurgulandı. İtalya'dan şu an için Mauro Icardi'ye bir somut teklif gelmediğinin altı çizildi. G.SARAY İLE ANLAŞAMAZSA Mauro Icardi'nin Galatasaray ile anlaşamaması durumunda somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Galatasaray'da bu sezon 47 maça çıkan Mauro Icardi, rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız aynı süreçte 3 gol pası verdi.