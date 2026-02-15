Trend Galeri Trend Spor Mbaye Diagne fırtınası! 1. Lig gol krallığı yarışı nefes kesiyor

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta heyecanı geride kaldı. Oynanan mücadeleler sonrası gol krallığı yarışında son durum ortaya çıktı. Mbaye Diagne'nin zirvede olduğu listenin güncel durumu netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 20:56
Süper Lig bileti alma mücadelesi veren takımların yer aldığı 1. Lig'de gözler gol krallığı yarışına çevrildi. Amedspor forması giyen Mbaye Diagne, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. 1. Lig'de gol krallığı listesi 25. hafta maçları sonrası güncellendi. İşte 1. Lig'de gol krallığı yarışında son durum…

13- Francis Ezeh | Ankara Keçiörengücü | 10 gol

12- Fredy Ribeiro | Çorum FK | 10 gol

11- Ivan Cedric | Vanspor FK | 11 gol

10- Douglas Tanque | Bandırmaspor | 11 gol

9- Doğan Can Davas | Boluspor | 11 gol

8- Mame Diouf | Ankara Keçiörengücü | 12 gol

7- Giovanni Bruno | Iğdır FK | 12 gol

6- Taulant Seferi | Bodrum FK | 13 gol

5- Olarenwaju Kayode | Esenler Erokspor | 13 gol

4- Lois Diony | Manisa FK | 14 gol

3- Eren Tozlu | Erzurumspor FK | 15 gol

2- Florent Hasani | Amedspor | 17 gol

1- Mbaye Diagne | Amedspor | 20 gol