Mbaye Diagne fırtınası! 1. Lig gol krallığı yarışı nefes kesiyor

Süper Lig bileti alma mücadelesi veren takımların yer aldığı 1. Lig'de gözler gol krallığı yarışına çevrildi. Amedspor forması giyen Mbaye Diagne, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. 1. Lig'de gol krallığı listesi 25. hafta maçları sonrası güncellendi. İşte 1. Lig'de gol krallığı yarışında son durum... 13- Francis Ezeh | Ankara Keçiörengücü | 10 gol 12- Fredy Ribeiro | Çorum FK | 10 gol 11- Ivan Cedric | Vanspor FK | 11 gol 10- Douglas Tanque | Bandırmaspor | 11 gol 9- Doğan Can Davas | Boluspor | 11 gol 8- Mame Diouf | Ankara Keçiörengücü | 12 gol 7- Giovanni Bruno | Iğdır FK | 12 gol 6- Taulant Seferi | Bodrum FK | 13 gol 5- Olarenwaju Kayode | Esenler Erokspor | 13 gol 4- Lois Diony | Manisa FK | 14 gol 3- Eren Tozlu | Erzurumspor FK | 15 gol 2- Florent Hasani | Amedspor | 17 gol 1- Mbaye Diagne | Amedspor | 20 gol