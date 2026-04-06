Mbaye Diagne rekor peşinde! 2 milyon TL’lik telefon dağıttı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da forma giyen Mbaye Diagne gol yollarındaki etkinliği ile ön plana çıktı. Senegalli yıldız, takım arkadaşlarına 2 milyon TL'lik hediye dağıttı.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 06.04.2026 16:56
Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren ekiplerin yer aldığı 1. Lig'de Mbaye Diagne performansıyla ön plana çıktı.

Mbaye Diagne, Amedspor formasıyla sezona damga vurdu ve attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında tuttu.

Amedspor'a imza attığı gün 25 gol hedefi koyan Mbaye Diagne, verdiği sözü tuttu.

26 GOLE ULAŞTI

Mbaye Diagne, bu sezon Amedspor formasıyla 26 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Mbaye Diagne, attığı gollerle birlikte 1. Lig rekoruna yaklaştı.

Mbaye Diagne, 4 gol daha atması durumunda 1. Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını elde edecek.

Trendyol 1. Lig'de gol rekoru 2018-2019 sezonunda Altay formasıyla 29 kez rakip fileleri havalandıran Marco Paixao'ya ait.

TAKIM ARKADAŞLARINA DEV HEDİYE

Amedspor'un yıldızı Mbaye Diagne, 25 gollük hedefine ulaştığı Boluspor maçı sonrası takım arkadaşlarına dev bir jest yaptı.

Senegalli yıldız, 25 takım arkadaşına değeri toplamda 2 milyon TL'yi bulan son model cep telefonu hediye etti.

34 yaşındaki santrforun Amedspor ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.