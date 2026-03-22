Milan Skriniar, Fenerbahçe’yi endişelendirdi! ‘Oynamasını tavsiye etmem’

Domenico Tedeso yönetimindeki Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Milan Skriniar uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı. Milan Skriniar sakatlığını tam olarak atlatamamasına rağmen Slovakya Milli Takımı'na davet edilmişti. Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona, 'Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attı' dedi. SPOR DOKTORLARI TEMKİNLİ Slovakya'nın bu kararına spor doktoru ve ortopedist olan Roman Fano temkinli yaklaştı. Skriniar'ın sakatlığına dair Roman Fano, 'İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir rejim gerektiriyor' şeklinde konuştu. Skriniar'ın iğne ile oynamasının riskli olduğunu belirten Roman Fano, 'Elbette, yine de oynayabilir, ancak iğne ile oynar. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski olur. Ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem' dedi. 35 MAÇTA OYNADI Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist üretti. Milan Skriniar, sakatlığına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına birçok maçta yedek kulübesinde yer almıştı. 31 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Slovakya Milli Takımı'nda 87 maça çıkan Milan Skriniar, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.