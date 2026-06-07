Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

A Milli Futbol Takımımızın 22 yıl sonra katılacağı 2026 Dünya Kupası için kısa bir süre kaldı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan turnuvada millilerin grup maçları takvimi belli oldu. Peki, Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?
A Milli Takımımızın grup aşamasında oynayacağı tüm maçların özeti şu şekilde:
|Tarih
|Maç
|Stadyum / Şehir
|Saat (TSİ)
|14 Haziran 2026
|Avustralya - Türkiye
|BC Place, Vancouver
|07:00
|20 Haziran 2026
|Türkiye - Paraguay
|Levi's Stadium, Santa Clara
|06:00
|26 Haziran 2026
|Türkiye - ABD
|SoFi Stadium, Inglewood
|05:00