Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

MİLLİ MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında gelen "şifre" muamması da çözüme kavuştu. A Milli Futbol Takımımızın grupta ve sonraki turlarda oynayacağı tüm milli maçlar, tamamen şifresiz olarak ekrana gelecek.