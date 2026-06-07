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Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

A Milli Futbol Takımımızın 22 yıl sonra katılacağı 2026 Dünya Kupası için kısa bir süre kaldı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan turnuvada millilerin grup maçları takvimi belli oldu. Peki, Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

Giriş Tarihi: 07.06.2026 15:09
Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

Dünya Kupası heyecanı için artık sayılı günler kaldı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol takımımız grup aşamasında üç maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibimizin uzun bir aradan sonra yeniden boy göstereceği bu büyük turnuvada, maçların canlı yayın kanalı şimdiden belirlendi.

Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENECEK?

Büyük turnuvanın Türkiye haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş, futbolseverlerin yüzünü güldüren kararı açıkladı. Turnuva boyunca oynanacak tüm grup ve eleme müsabakaları, kamu yayıncısı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyicilere aktarılacak.

Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

MİLLİ MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında gelen "şifre" muamması da çözüme kavuştu. A Milli Futbol Takımımızın grupta ve sonraki turlarda oynayacağı tüm milli maçlar, tamamen şifresiz olarak ekrana gelecek.

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Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?

DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Takımımızın grup aşamasında oynayacağı tüm maçların özeti şu şekilde:

Tarih Maç Stadyum / Şehir Saat (TSİ)
14 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver 07:00
20 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadium, Santa Clara 06:00
26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadium, Inglewood 05:00
Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin Dünya Kupası maçları TRT’de mi yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi?