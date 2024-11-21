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Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

Uluslar Ligi'nde gruplar sona erdi. Yarın play-off kuraları sonucunda Türkiye'nin de rakibi olacak. Son oynanan milli takım maçlarında birçok yıldız genç oyuncu kadroya davet edilmedi. Sizler için piyasa değeri yüksek olan ve milli takıma çağrılmayan oyuncuları bir araya getirdik...

Giriş Tarihi: 21.11.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:30
Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu. Birçok genç yıldız oyuncu, milli takımlarının oynadıkları son maçların kadrolarına dahil edilmedi. İşte hayal kırıklığı yaşayan o yıldızlar...

Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

HUGO EKITIKE: FRANSA

PİYASA DEĞERİ: 30 MİLYON EURO

Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

KIERNAN-DEWSBURY HALL: İNGİLTERE

PİYASA DEĞERİ: 30 MİLYON EURO

Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

JOE WILLOCK: İNGİLTERE

PİYASA DEĞERİ: 30 MİLYON EURO

Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

CRISTHIAN MOSQUERA: İSPANYA

PİYASA DEĞERİ: 30 MİLYON EURO

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