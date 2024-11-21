Trend Galeri Trend Spor Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

Milli takımlara çağrılmayan en değerli futbolcular belli oldu! İşte hayal kırıklığı yaşayan genç yıldızlar...

Uluslar Ligi'nde gruplar sona erdi. Yarın play-off kuraları sonucunda Türkiye'nin de rakibi olacak. Son oynanan milli takım maçlarında birçok yıldız genç oyuncu kadroya davet edilmedi. Sizler için piyasa değeri yüksek olan ve milli takıma çağrılmayan oyuncuları bir araya getirdik...