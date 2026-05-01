MİLLİLER SAHAYA ÇIKIYOR! Türkiye Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 01.05.2026 22:18
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. 24 yıl aradan sonra yeniden dünya sahnesinde yer almaya hazırlanan ay-yıldızlı ekip için geri sayım sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu iki önemli hazırlık maçının programını açıkladı.

HAZIRLIK SÜRECİNDE İLK DURAK İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını kritik karşılaşmalarla sürdürecek. Milliler, ilk provasını İstanbul'da Kuzey Makedonya karşısında yapacak. Ardından ABD'ye gidecek olan ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Hazırlık Maçları Programı:

1 Haziran 2026: Türkiye – Kuzey Makedonya (İstanbul)
6 Haziran 2026: Türkiye – Venezuela (Fort Lauderdale, ABD)

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelelerin oynanacağı statlar ve başlama saatlerini ilerleyen günlerde duyuracak.

DÜNYA KUPASI'NDA ZORLU GRUP: TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ NETLEŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alması halinde A Milli Takım'ı oldukça rekabetçi bir grup bekliyor. D Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, güçlü rakipler karşısında üst tur mücadelesi verecek.

Grup aşamasında Türkiye'nin karşılaşacağı takımlar şu şekilde:

Avustralya (İlk maç)
Paraguay (İkinci maç)
ABD (Son maç – ev sahibi avantajıyla)

