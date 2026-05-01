MİLLİLER SAHAYA ÇIKIYOR! Türkiye Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları ne zaman, fikstür belli oldu mu?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçların programını duyurdu. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
Teknik heyet, söz konusu karşılaşmalarla takımın form durumunu test etmeyi ve turnuva öncesi kadro yapısını netleştirmeyi hedefliyor. Hazırlık maçları, Dünya Kupası öncesinde millilerin performansını değerlendirmek adına kritik bir prova niteliği taşıyacak.
Giriş Tarihi: 01.05.2026 22:18