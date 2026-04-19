Trend Galeri Trend Spor MİLLİLERİN MAÇ TAKVİMİ 2026: Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihte?

MİLLİLERİN MAÇ TAKVİMİ 2026: Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihte?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası bileti aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada Ay-Yıldızlı ekibin grup aşamasındaki rakipleri ve karşılaşma programı da kesinleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası karşılaşmaları için takvim netleşirken, maçların oynanacağı tarihler ve fikstür detayları turnuva heyecanını daha da artırdı.

Giriş Tarihi: 19.04.2026 14:16
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak açılış karşılaşmasıyla старт alacak. Turnuvada şampiyonu belirleyecek final mücadelesi ise 19 Temmuz 2026'da sahneye çıkacak.
Milyonlarca futbolseverin takip edeceği turnuvadaki tüm maçlar Türkiye'de TRT ekranları ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2026 DÜNYA KUPASI GRUP DAĞILIMI

Turnuvaya katılan ülkeler grup aşamasında şu şekilde eşleşti:


A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya


B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre


C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya


D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye


E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador


F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus


G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda


H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay


I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç


J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün


K Grubu: Portekiz, Kongo, Özbekistan, Kolombiya


L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin grup aşamasındaki karşılaşma takvimi de netleşti. Ay-yıldızlı ekip turnuvaya üç kritik maçla başlayacak:

Türkiye – Avustralya
📅 14 Haziran 2026 Pazar
⏰ 07.00 (TSİ)
📍 BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

Türkiye – Paraguay
📅 19 Haziran 2026 Cuma
⏰ 07.00 (TSİ)
📍 Levi's Stadı, Santa Clara (ABD)

Türkiye – ABD
📅 25 Haziran 2026 Perşembe
⏰ 05.00 (TSİ)
📍 SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)

