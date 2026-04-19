MİLLİLERİN MAÇ TAKVİMİ 2026: Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak, hangi tarihte?

2026 DÜNYA KUPASI GRUP DAĞILIMI
Turnuvaya katılan ülkeler grup aşamasında şu şekilde eşleşti:
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Kongo, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama