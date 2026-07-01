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Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması, futbol tarihine geçecek büyük sürprizlerle sona erdi. Dünyanın en pahalı kadrolarına sahip favori ülkeler turnuvaya gözyaşlarıyla veda etti. Milli takımımız da turnuvaya sürpriz bir şekilde veda ederken, Süper Lig'den bazı isimler hala yoluna devam ediyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 11:50
Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Kendi milli takımlarını sırtlayarak eleme turlarına taşıyan ve Türkiye'de her hafta izlemeye alışık olduğumuz o isimler, futbolseverlerin de yakın takibinde. İşte devlerin düştüğü arenada ayakta kalan Süper Lig futbolcuları...

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Davinson Sanchez (Kolombiya)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Wagner Pina (Yeşil Burun Adaları)

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Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Ederson (Brezilya)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Sofyan Amrabat (Fas)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Ismail Jakops (Senegal)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Jerome Opoku (Gana)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Nelson Semedo (Portekiz)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Cherif Ndiaye (Senegal)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Dominik Livakovic (Hırvatistan)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Cabral (Yeşil Burun Adaları)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Amir Hadziahmetovic (Bosna Hersek)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

N'Golo Kante (Fransa)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Nuno da Costa (Yeşil Burun Adaları)

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası’nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Meschack Elia (Kongo DC)