Trend Galeri Trend Spor Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

Milyarlık oyuncular evine döndü, onlar kaldı! İşte Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Süper Lig yıldızları...

2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması, futbol tarihine geçecek büyük sürprizlerle sona erdi. Dünyanın en pahalı kadrolarına sahip favori ülkeler turnuvaya gözyaşlarıyla veda etti. Milli takımımız da turnuvaya sürpriz bir şekilde veda ederken, Süper Lig'den bazı isimler hala yoluna devam ediyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 11:50