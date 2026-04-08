Trend Galeri Trend Spor Mircea Lucescu'nun ölmeden önceki sözleri yürek burktu! "Sanki kötü bir rüya gibi..."

Mircea Lucescu'nun ölmeden önceki sözleri yürek burktu! "Sanki kötü bir rüya gibi..."

Romanya Futbol Federasyonu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Rumen gazeteci, efsane isimle son yaptığı telefon konuşmasını anlattı. İşte o sözler...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 08.04.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 11:35
Ülkemizde A Milli Futbol Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında vefat etti.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Mutlak bir efsane olan ve öyle kalmaya devam edecek Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Futbolumuz bugün sadece dahi bir taktikçiyi değil; aynı zamanda bir akıl hocasını, bir vizyoneri ve üç renkli bayrağı dünya çapında en yüksek başarılara taşıyan ulusal bir sembolü kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyeri boyunca sayısız başarı yakalarken, onlarca da kupa kazandı.

SAYGI DURUŞU OLACAK

Lucescu'nun anısına önümüzdeki hafta oynanacak Romanya Süper Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Kadınlar Süper Ligi maçları öncesinde saygı duruşu yapılacağı bildirildi.

SON SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Rumen gazeteci Horia Ivanovici, Mircea Lucescu'nun ölüm döşeğindeki söz sözlerini paylaştı.

"HER GÜN KONUŞUYORDUM"

Kalp krizi geçirmeden önceki akşam Lucescu ile 19:00 - 19:30 sularında son bir görüşme yaptığını ifade eden Ivanovici, "Onunla her gün konuşuyordum. Haberleri öğrenmek için çok meraklıydı, çok ilgiliydi. Olan biten her şeyi bilmek istiyordu. Ona 'Tamam Mircea amca, konuşalım' derdim, o da 'Tamam, tamam' derdi ama 10 dakika sonra beni tekrar arardı" dedi.

HEMŞİRELER ODAYA GİRDİ

Lucescu kalp krizi geçirmeden önce kendisiyle 5-6 dakika konuştuğunu belirten Ivanovici, bu sırada hemşirelerin müdahale için içeri girdiğini ve artık telefonda kalamayacağını söylediğini aktardı.

"DİNLENMEK İÇİN VAKTİM OLACAK"

Ivanovici, "Ben de 'Evet Mircea, önümüzdeki birkaç gün içinde konuşuruz. Kendinize iyi bakın ve dinlenin' dedim. Yaklaşık 5 dakika sonra beni tekrar aradı; 'Ne haber?'. 'Mircea gerçekten dinlenmiyor musunuz?' dedim. O da gülerek 'Boş ver, dinlenmek için vaktim olacak' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

"COŞKUM VARDI..."

Ivanovici, "Konuştuk, daha uzun bir sohbetimiz oldu ve bir noktada bana şöyle dedi: "Vay canına Horia, inanamıyorum! Aralık ayında en iyi formumdaydım. Güçlüydüm, coşkum vardı, kendimi iyi hissediyordum.

"TÜRKİYE MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUM"

Türkiye maçı için hazırlanıyordum. Bu maçı dört gözle bekliyordum, elemeleri geçeceğimizden emindim ama bu sorunlar Aralık ayında başladı ve artık kendimi iyi hissetmiyordum. Bir anda, birdenbire... Sadece 3-4 ay içinde sağlığım çöktü.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE HER ŞEY KÖTÜLEŞTİ..."

Yaşımın ne kadar büyük olduğuna inanamıyorum. Neredeyse inanamıyorum! Aralık ayında hiçbir sorunum yoktu ve sadece birkaç ay içinde her şey kötüleşti. Yaşlılık adil değil!

"KÖTÜ BİR RÜYA GİBİ..."

Gerçekten beklemiyordum. Her şey çok ani, çok hızlı, çok beklenmedik bir şekilde oldu. Sanki kötü bir rüya gibi." diyerek sözlerini noktaladı.