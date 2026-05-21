Mohamed Salah’tan Fenerbahçe’ye yeşil ışık! İşte maaş talebi

Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin istediği yıldızın maaş talebi duyuruldu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 21.05.2026 20:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 20:27
Fenerbahçe'de seçim hazırlıklarının yanı sıra kadro planlama çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Mohamed Salah'ı gündemine aldığı öğrenilmişti.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Mohamed Salah'ın geleceğine dair çarpıcı iddia ortaya atıldı.

SUUDİ DEVLERİ PEŞİNDE

Suudi Arabistan ekipleri Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli ve Al Qadsiah'ın Mohamed Salah'ı transfer etmek istediği belirtildi.

Mohamed Salah'ın Suudi Arabistan'a transfer olması halinde yıllık net 30 milyon dolar ve 20 milyon dolar imza parası alacağı iddia edildi.

F.BAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

Caught Offside'ın haberine göre; Mohamed Salah'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Mısırlı futbolcunun yıllık 12-13 milyon euro civarında bir maaş beklentisi olduğu kaydedildi.

Mohamed Salah'ın şu anda Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünmediği vurgulandı.

Mısırlı futbolcunun, Fenerbahçe ile görüştüğü ve sürecin olumlu ilerlediği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA

Mohamed Salah'ın 2026 Dünya Kupası başlamadan önce yeni takımını açıklamasının beklendiği kaydedildi.

Liverpool'da bu sezon 40 maça çıkan Mohamed Salah, 12 gol attı ve 9 asist üretti.

Mısırlı yıldızın, Liverpool ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#LİVERPOOL #FENERBAHÇE #MOHAMED SALAH