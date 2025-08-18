Trend Galeri Trend Spor Mourinho istedi Edson Alvarez için görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den sürpriz hamle...

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, kanat bölgesi ve orta saha için temaslarını artırırken, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene için de görüşmeler sürüyor. Ön libero bölgesi için arayışların devam ettiği Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızı için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 18.08.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 15:51
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor.

Sarı-lacivertliler, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bir an önce tamamlamayı hedefliyor.

Milli futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Kanarya, Portekiz temsilcisiyle transferde son detayları görüşüyor.

Diğer mevkiler için de temaslarını artıran Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

F.BAHÇE'DEN EDSON ALVAREZ HAMLESİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, West Ham forması giyen orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i gündemine aldı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine Edson Alvarez için görüşmelere başladı.

İKİ DEV DAHA DEVREDE

Haberde, sarı-lacivertlilerin yanı sıra Ajax ve iki Avrupa kulübünün de Alvarez için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

KARARI BEKLENİYOR

Meksikalı yıldızın şu an için transfer seçeneklerini değerlendirdiği ve henüz bir karar vermediği de ifade edildi.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 31 resmi maçta forma giydi ve 2003 dakika süre aldı.

Edson Alvarez, süre aldığı dakikalar içerisinde gol atamazken, 1 kez asist yaptı.

MİLLİ FORMAYLA 93 MAÇ

Meksika Milli Takım formasını da 93 kez terleten Alvarez, bu karşılaşmalarda 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

1.90 boyundaki ön liberonun İngiliz temsilcisiyle olan sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre Alvarez'in 25 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.