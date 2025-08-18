Trend
Galeri
Trend Spor
Mourinho istedi Edson Alvarez için görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den sürpriz hamle...
Mourinho istedi Edson Alvarez için görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den sürpriz hamle...
Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, kanat bölgesi ve orta saha için temaslarını artırırken, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene için de görüşmeler sürüyor. Ön libero bölgesi için arayışların devam ettiği Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin yıldızı için görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.08.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 15:51