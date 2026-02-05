Trend
Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin Kante transferini yorumladı! "Ülkemizin gücünün büyük göstergesi"
Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi resmen transfer etti. Sarı-lacivertlilerin, 'iptal oldu' diye açıklama yaptığı dev transferde son noktayı Başkan Erdoğan koymuştu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bu transferi yorumladı. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:37