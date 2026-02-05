Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin Kante transferini yorumladı! "Ülkemizin gücünün büyük göstergesi"

"ÜLKEMİZİN SAYGINLIĞI DA BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

'Kendime başka, rakibe başka' diye bir şey yoktur. Yardım isteyen herkese yardım eli uzatılır. Kante transferinde yaşanan süreç ülkemizin gücünü de saygınlığını da bir kez daha göstermiştir.