Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin Kante transferini yorumladı! "Ülkemizin gücünün büyük göstergesi"

Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu N'Golo Kante'yi resmen transfer etti. Sarı-lacivertlilerin, 'iptal oldu' diye açıklama yaptığı dev transferde son noktayı Başkan Erdoğan koymuştu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bu transferi yorumladı. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:37
SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferine dair dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"KANTE İKONİK BİR İSİM"

Kante, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun... İkonik bir isim... Kulüplerin dertlerinin olduğu, sıkıştıkları anlarda bir ülke Cumhurbaşkanının devreye girmesi kadar mantıklı bir şey olamaz.

Ki zaten Al-İttihad'ın burada bir kusuru vardır ve bunu da düzeltmek için devlet büyüklerinden yardım isteniyorsa bu yardım da gelir.

"TÜRK FUTBOLUNA YAPTIĞI DESTEK ÇOK OLUMLUDUR"

Konuyu Prens Selman'a aktaracak kişi de Sayın Erdoğan'dır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Fenerbahçe ve Türk futboluna yaptığı destek çok olumludur.

"ÜLKEMİZİN SAYGINLIĞI DA BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

'Kendime başka, rakibe başka' diye bir şey yoktur. Yardım isteyen herkese yardım eli uzatılır. Kante transferinde yaşanan süreç ülkemizin gücünü de saygınlığını da bir kez daha göstermiştir.

Türkiye'nin liderinin Türk futbolunun gelişimine verdiği katkı zaten bilinmektedir. Cumhurbaşkanımızın önemli spor yatırımlarının olduğu somut bir gerçektir.

Dolayısıyla da konuyu sağa sola çekmeden, sulandırmadan, yaşanan sürecin herkes tarafından takdir edilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe (Geçmiş yönetim) yıllarca "Bize karşı bir yapı var" söylemiyle kendi taraftar kitlesini germişti.

"YAPI SÖYLEMİ BİTMİŞTİR"

Bugün gelinen noktada bunun sadece boş bir söylem olduğu da net bir şekilde ortaya çıktı. Yani yapı söylemi bitmiştir.

Kante, 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Premier Lig'de yıllarca en iyi defansif orta sahalardan biriydi. Fenerbahçe'ye gelmesiyle hem sahada kalite artar hem de Süper Lig'in uluslararası cazibesi daha yükselecektir.

Yabancı yıldızlar geldikçe, genç Türk oyuncular da onlarla oynayarak gelişebilir. Olaya böyle bakalım.