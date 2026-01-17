Murat Özbostan’dan Beşiktaş’a 460 milyon TL’lik çözüm önerisi!

Transfer harcamaları Avrupa'da bile dikkat çekecek seviyede ama başarı gelmeyince (Avrupa'da genelde hayal kırıklığı) eleştiri büyüyor. Taraftar baskısı kısa vadede yönetimi rahatlatıyor gibi görünse de uzun vadede kulübü borç batağına sürüklüyor. Kısaca özellikle sosyal medya baskısı çok fazla ve büyük kulüplerde yönetimlerin en büyük düşmanlarından biri haline geliyor. Akıllı yönetimler bu baskıya direnip uzun vadeli plan yapıyor (nadiren başarılı oluyor), çoğu ise taraftarı memnun etmek için günü kurtarmaya çalışıyor. Bu döngü Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri oldu.. Eminim ki özellikle büyük takımlar, 'Şu transfer dönemi bitse de rahatlasak' diye dua ediyorlar. Geçmişte bunu Okan Buruk söyledi.