Murat Özbostan’dan Ergin Ataman vurgusu! ‘Siz siyonistseniz ben de Türk’üm’

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, gündemi değerlendirdi. Murat Özbostan, Ergin Ataman'ın İsrail'deki duruşunu yorumladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 07:06
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, İsrail'de uğradığı çirkin saldırıya karşı gösterdiği duruşla dünyaya net mesaj verdi. Ergin Ataman'ın İsrail'de uğradığı çirkin saldırıyı ve verdiği cevabı SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan değerlendirdi.

ATAMAN'IN DÜNYAYA VERDİĞİ NET MESAJ

Ergin Ataman'ın, Tel Aviv'deki duruşu spor tarihine geçecek cinsten. Hem cesur hem vakur hem de son derece etkili. Düşünsene, önceden tehditler almış ('İsrail'e gelme' diye), 300 taraftar soyunma odası girişinde küfür ve hakaretle karşılıyor, salonda 15 bin kişi maç boyu aynı şeyi yapıyor.

Ama Ataman ne yapıyor? Başını dik tutuyor, eller cebinde, sakin ve umursamaz bir şekilde salona giriyor. Maç boyunca bacak bacak üstüne atıp oturuyor.

Bu tavır resmen 'Siz ne yaparsanız yapın, ben buradayım ve işimi yapıyorum' diyor. Provokasyona gelmiyor, sinirlenmiyor, yumruk sıkmıyor (en azından gösteriş için yapmıyor), sadece işine odaklanıyor. Maç sonrası da net: "Bu basketbol değil, NBA'de böyle şey görmedim. Hakemler, yetkililer işini yapmıyor. Yine geleceğim, hukuki yollara başvuracağım."

Bu duruşu ben şöyle yorumluyorum: Kişisel cesaret seviyesi zirvesi. Çoğu insan ya geri adım atar ya da sinir krizi geçirirdi. Psikolojik üstünlük kurmuş. Taraftarı daha da çıldırttı, çünkü umursamazlığı onları delirtti. Provokasyona kapılmamak en büyük zafer. Milli gurur boyutu da cabası. Türkiye'de "Türk duruşu" diye patladı sosyal medya, TBF hemen kınama ve EuroLeague'den inceleme talep etti.

İnsanlar "Siz siyonistseniz ben de Türk'üm" mantığını görüyor ve alkışlıyor. Bence bu tavırla sporun ötesinde bir mesaj verdi: Tehditlere, hakarete boyun eğmemek, dik durmak ve işini yapmak. EuroLeague'in bu sefer gerçekten adım atması lazım (cezalar, inceleme vs.). Yoksa yine geçiştirirler ve bu tür şeyler normalleşir.

NOA LANG VASIFSIZ BİR FUTBOLCU DEĞİL!

Noa Lang, Galatasaray'a imza attı. Taraftar çok da beğenmedi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Oyuncuyu itibarsızlaştırmak isteyen büyük bir kesim oldu. Kendisi için Avrupa'da da çok ateşli, asi, egosu yüksek ve provokatif bir karakter yorumu yapılıyor. Öyle mi değil mi tam bilmiyoruz!

Futbolculuk hayatında yaşadığı olaylar elbette var. Fakat kendisini özellikle Okan Buruk istemiş. Hatta aramış ve görüntülü de görüşmüş. Fethiye maçından sonra Okan Buruk, Lang'ı aramış ve takımı tek tek anlatarak neden kendisini istediğini söylemiş.

Buruk, Şampiyonlar Ligi vurgusu yapmış. Lang'ı isteyen Avrupa'dan çok sayıda kulüp olmasına rağmen bu telefon konuşmasından sonra Hollandalı futbolcu, Galatasaray'ı tercih etmiş. İyi mi, kötü mü, asi mi, sakin mi bunu göreceğiz. Bildiğim bir şey var; taraftar bu ateşli adamı sevecek. Vasıfsız bir adam değil.

OKAN BURUK, YASER ASPRILLA'YA BAYILIR

Transferde gaza basan G.Saray bir de Yaser Asprilla'yı aldı. Sessiz bir şekilde bu işi bitirdi yönetim. 22 yaşında ve sağ kanat oyuncusu. Okan Buruk, hem Lang hem de Asprilla'yı kadrosuna katarak Barış ve Sane'ye mesajı verdi.

Asprilla joker gibi bir adam. Görev aldığı mevkilere bakalım: Sağ kanat 60, 10 numara 35, sol kanat 9, santrafor 7, merkez orta saha 3, forvet arkası 2 ve orta saha sol da 1 maç. Buruk'un tam da sevdiği bir model.