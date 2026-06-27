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Murat Özbostan’dan Türkiye – ABD maçı sözleri! ‘Elendikten sonra gerçek kimliğini hatırladı’
Murat Özbostan’dan Türkiye – ABD maçı sözleri! ‘Elendikten sonra gerçek kimliğini hatırladı’
2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti ve turnuvayı galibiyetle kapattı. SABAH SPOR Müdürü Murat Özbostan, A Milli Futbol Takımı'nın ABD maçı galibiyetini ve Dünya Kupası performansını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 06:39