Mustafa Çulcu, Beşiktaş – Kayserispor maçı sonrası açıkladı! “Penaltı ve kırmızı olmalıydı”
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlı takım, El Bilal Toure'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, karşılaşmayı değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 07:05