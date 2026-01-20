Trend Galeri Trend Spor Mustafa Çulcu, Beşiktaş – Kayserispor maçı sonrası açıkladı! “Penaltı ve kırmızı olmalıydı”

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlı takım, El Bilal Toure'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, karşılaşmayı değerlendirdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.01.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 07:05
SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 1-0 yendiği maçı yorumladı. İşte o sözler...

FATİH DOĞAN: "YÖNETİM SÖZÜNÜ TUTMALI"

"İstanbul'da hava soğuk… Ancak Beşiktaş tribünleri daha soğuk… Taraftar maça gelmemiş. Tribünlerin çoğunluğu boş… Nice kara kışlar, karlar, başarısız sonuçlar gördü bu tribünler ama uzun süredir hiç bu kadar yalnız bırakmadı takımını… Maçın son 10 dakikasında aralıklarla "Yönetim istifa" tezahüratlarından ziyade "bu soğukluğu" önceliyorum.

Golden sonra bile "Yönetim istifa" diyen tribünlerin tepkisi doğru, samimi ve iyi sonuçlarla düzelebilir. Ancak takıma, hocaya, yönetime tepki gösterip kombinesi, bileti olmasına rağmen gelmeyen taraftarın sosyolojisi daha iyi okunmalıdır. Beşiktaş'ta iletişim, strateji dili çok kötü yönetildi. Sergen Yalçın'ın iki hafta öncesine kadar "Sorumluluğu üzerinden atan" açıklama ve tavırları, transferdeki gecikmeler sonrası tepkiler yönetime çevrilince bu tablo ortaya çıktı.

Yönetim mesajı almıştır. Transfer sözü veriyorsan zamanında yapacaksın. 3-4 yıldır aynı şeyleri yazmaktan yorulduk. İyi sağ ve sol bek. İyi stoperler, kaliteli orta saha ve kanat… Dün akşam gayret gördüm, mücadele gördüm. Beşiktaş'ın net bir penaltısının verilmediğini gördüm ama Beşiktaş'ta kalite görmedim. Temel sorun bu. Golden sonra sevinip sonra 'Yönetim istifa' demek de ağır bir travma göstergesi. Bu soğukluk ilişkileri daha da gerer."

ÖMER ÜRÜNDÜL: "TAKIMIN EN ÇALIŞKANI…"

"Beşiktaş uzatmanın son dakikasında bulduğu golle hem üç puanı aldı hem de önemli bir seyirci sıkıntısından kurtuldu. Baştan sona mücadeleli bir oyun izledik. Beşiktaş kazanma arzusuyla hırslı oynadı. Ama defans bloğu ve Kartal ile Orkun'un gösterdiği müthiş direnci diğer arkadaşlarında göremedik… Abraham en kariyerli oyuncu fakat oyunda çok az görünüyor.

Kritik golü atmasına rağmen El Bilal Toure'nin performansı yetersiz. Üstelik de yapısı kanat forvetine uygun değil. Rashica, Abraham ile birlikte çift santrfor gibi oynadı ama etkisizdi. Bu bölgenin en önemli isimlerinden biri olan Cerny de fizik açıdan yetersiz göründü. İkinci devre oyun çok sürat kazandı. Bu yarının ilk 20 dakikasında Kayserispor'un da çok tehlikeli atak girişimleri vardı. Ama son tercihlerde hatalar yaptılar, çok iyi hazırlanmış tek net pozisyonlarında da Mane, bomboş arkadaşına vermek yerine kaleye vurmayı tercih edince Ersin'i geçemedi.

Sonra Beşiktaş tek kaleye döndü. Yoğun bir baskı kurdular. Sergen Yalçın hamleler yaptı. Ortadan delemeyince hücum girişimlerinin odak noktası bilhassa Cengiz'in ani ters ayakla yaptığı sert ortalar oldu. Onlardan da golü bulamadılar. Ama takımın en çalışkan ve verimli ismi kaptan Orkun'un ortası golü getirdi. Bu gol de karabulutları şimdilik dağıttı.

Uduokhai de iyi görev yaptı. Kayserispor iyi mücadele etti. Son saniyedeki gole kadar iki stoper müthiş oynadı. Belki maç berabere de bitebilirdi ama teknik direktör Dalovic'in yaptığı gereksiz değişiklikler takımı olumsuz etkiledi."

MUSTAFA ÇULCU: "PENALTI VE KIRMIZI OLMALIYDI"

"Beşiktaş kurmayları, "Ligin ikinci yarısında bambaşka bir takım göreceksiniz" deyince beklentilerimiz yükseldi. Ancak artan isabetli pas ve biraz istek dışında beklentilerimizi doyuracak bir fark göremedik ilk yarıda. Bunaltan baskı ve tempo yok.

Biraz Cerny, biraz Orkun ve Toure hepsi o kadar. Kayserispor dersini iyi çalışmış, topu Beşiktaş'a bıraktı, oyunu kendi sahasında kabul etti. Kontratak futboluyla özellikle sol kanattan Cardoso ile gol aradı. İkinci yarı her iki tarafta sonuca gitmek istedi, karşılıklı ataklarla tempo yükseldi. Orta alanlar direkt geçilerek gol arayışları oldu. Beşiktaş'ın savunmadaki zafiyetleri sürüyor.

Galibiyet için çok çalıştı, uzatmalarda Toure, Beşiktaş'a hayat verdi. Ozan Ergün çabukluğu olmayan bir hakem. Oyunu okuyamadığı için de yer almakta zorlanıyor. Pozisyonların içinde, topun önünde, oyuncuların koşu yollarında kalıyor.

Nitekim 55'te kaçamadı, top çarptı. İlk yarıda 15 faul, 2 sarı kart var, yarısı gereksiz. Hakemliğin kitabını yazmış rollerine bürünmenize gerek yok! Sürpriz aramayın, oyunu germeyin, önünüzdeki pozisyonu doğru değerlendirin yeter.

Maçın en önemli kararı 70'te Bennasser'in kaleden sağ el-kol ile çıkardığı top; penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. 'Devam' dedi, VAR devreye girmedi.

Bennasser'in kafasından giden bir topsa olay farklı ama yayında kafa teması görünmüyor. Topun akışı değişmiyor. Uzatmalarda Toure'nin golü, maçı da hakemleri de kurtardı."