Mustafa Çulcu, Beşiktaş – Kayserispor maçı sonrası açıkladı! “Penaltı ve kırmızı olmalıydı”

Kritik golü atmasına rağmen El Bilal Toure'nin performansı yetersiz. Üstelik de yapısı kanat forvetine uygun değil. Rashica, Abraham ile birlikte çift santrfor gibi oynadı ama etkisizdi. Bu bölgenin en önemli isimlerinden biri olan Cerny de fizik açıdan yetersiz göründü. İkinci devre oyun çok sürat kazandı. Bu yarının ilk 20 dakikasında Kayserispor'un da çok tehlikeli atak girişimleri vardı. Ama son tercihlerde hatalar yaptılar, çok iyi hazırlanmış tek net pozisyonlarında da Mane, bomboş arkadaşına vermek yerine kaleye vurmayı tercih edince Ersin'i geçemedi.