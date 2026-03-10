Mustafa Çulcu'dan Cihan Aydın'a flaş sözler! "İlaç gibi geldi"

SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Trabzonspor'un deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. İşte o açıklamalar... MUSTAFA ÇULCU: 'İLAÇ GİBİ GELDİ' 'Oyuncular henüz oyuna ısınamamıştı ki Kayseri'de Dorukhan kırmızı kart gördü. Bir eksik kalan Kayseri organizeydi, gücü oranında oyunu bırakmadı. Hava hakimiyeti yüksek Onuachu'yu topla buluşturduğu anda, her zamanki gibi tabelayı değiştiren Trabzonspor, yine öyle yaptı. Hakem Cihan Aydın, oyuna VAR müdahalesi yiyerek başladı. OFR'den döndüğünde yüzü gerildi. İnanmadıysan kararında kal! Pozisyon önünde, en iyi gören sendin ama Dorukhan'a sarı verdin! VAR'dan doğru kararla sarı iptal, kırmızı geldi. 40'ta Brenet'in açık sol koluna gelen topta Trabzonspor penaltı bekledi. Lakin önündeki Brenet'e temas eden Onuachu, rakibe müdahale ettiği için aktif oldu ve ofsayttı… 3 dakika 7 saniye sonra 'sonucu önceden bilinen VAR müdahalesi' geldi. Penaltı olmaz, öncesindeki ofsayt doğru karar. Uzatmada Zubkov'un şutunda Benes'in genişlemiş-bariyer oluşturan eline gelen topta hakem, VAR'a yaslanmadan sahada doğru bir penaltı verdi. Bravo! Özlemişiz böyle kararları. 90+2'de Kayserispor penaltı bekledi. Mustafa'nın kolu doğal konumda, genişleme yok, devam kararı doğru. Cumartesi ve pazar maçlarında yaşanan hakem facialarından sonra Cihan Aydın'ın performansı merhem gibi geldi. İletişim esnasında paniklemiş, kısmen agresif görünen beden dilini düzeltmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sen FIFA hakemisin.' İSKENDER GÜNEN: 'SAVUNMA REZALET' 'Futbolda ilginç bir gerçek var, erken kırmızı kartla 10 kişi kalan takım ilk 20-30 dakikada daha tehlikeli olur. Çünkü takımın motivasyonu müthiş yükselir, savunma kompakt olur. Bu gerçeği dün bir kez daha gördük. Kayserispor, Dorukhan'ın anlamsız müdahalesi ile 8'de 10 kişi kaldı. Buna rağmen ilk 30 dakikalık bölümde ev sahibinin yakaladığı 3 net gol pozisyonu var. Trabzonspor savunmasının karşı ataklarda zorlandığını gördük. Orta saha ile savunma hattı arasındaki mesafe zaman zaman açıldı ve Kayseri karşı ataklarda tehlike oluşturdu. Trabzonspor'un kilidi açması ise ilk yarının son dakikalarında geldi. Pina'nın sağ kenardan asistinde Onuachu, fiziksel üstünlüğünü kullandı ve takımını öne geçirdi. Sonrasında ise kazanılan penaltı ve Onuachu'nun attığı ikinci gol. Doğaldır ki psikolojik kontrolün Trabzon'a geçmesi gerekirken ikinci yarıda gelen üçüncü golden sonra Kayserispor'un daha fazla pozisyon ürettiğini gördük. Orta alanda Oulai, olumlu bir oyun ortaya koydu. Ozan için ise aynı şeyleri söyleme şansımız yok. Önde Muçi ve Augusto etkisiz, her zaman olduğu gibi Onuachu sonucu değiştiren gerçek bir fenomen… Bu arada Onana'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Topu oyuna sokarken yaptığı pas hatalarına dikkat etmesi gerekir, yoksa Trabzonspor'un başını çok ağrıtır. Sonuç olarak Trabzonspor, Kayseri deplasmanında savunma problemlerine rağmen kazanmasını bildi. Fakat skorun rahatlığı, oyunun savunma zaaflarının üzerini örtmemeli.'