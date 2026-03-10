Mustafa Çulcu'dan Cihan Aydın'a flaş sözler! "İlaç gibi geldi"

İSKENDER GÜNEN: "SAVUNMA REZALET"

"Futbolda ilginç bir gerçek var, erken kırmızı kartla 10 kişi kalan takım ilk 20-30 dakikada daha tehlikeli olur. Çünkü takımın motivasyonu müthiş yükselir, savunma kompakt olur. Bu gerçeği dün bir kez daha gördük. Kayserispor, Dorukhan'ın anlamsız müdahalesi ile 8'de 10 kişi kaldı. Buna rağmen ilk 30 dakikalık bölümde ev sahibinin yakaladığı 3 net gol pozisyonu var. Trabzonspor savunmasının karşı ataklarda zorlandığını gördük.