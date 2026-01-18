Mustafa Çulcu’dan Galatasaray maçı yorumu! ‘Hakem eyyam yapmadı’

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçta kazanan çıkmadı. Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçın hakem performansını SABAH Spor'un duayen isimleri Ahmet Çakar ile Mustafa Çulcu kaleme aldı. AHMET ÇAKAR: OĞUZHAN ÇAKIR İYİ MAÇ YÖNETTİ Artık çanlar G.Saray için çalıyor. Dün geceki puan kaybı hem F.Bahçe hem Trabzonspor'u havaya soktu. Üstelik G.Saray'da kalecisinden İcardi'ye, Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a kadar herkeste bir ruhsuzluk, isteksizlik mevcut. Tüm maç boyu tüm final pasları başarısız. Gereksiz top kayıpları, kaybedilen topları geri kazanmadaki geçen uzun süre alışılmışın çok dışındaydı. G.Saray, mütevazi Anadolu takımlarını İstanbul'da boğardı. RAMS Park'ta kimse kafasını kaldıramazdı ama dün gece hiç de böyle olmadı. Belki pozisyon buldular ama yedikleri gole bakıyoruz, tam bir defans hatası. Gaziantepli oyuncu iki kişinin arasından geçti, tamamlandı ve ardından Antep'in golü geldi. Bu dakikadan sonra G.Saray, ciddi anlamda şansa bir gol buldu. Kazımcan'ın uzun taç atışı, Nazım Sangare'den sekti, Barış Alper bomboş tamamlayıverdi. Aslında bu golden sonra bu kötü G.Saray, maçı da kazanabilirdi. Abdülkerim'in kafasını çıkararak kaleci Zafer maç boyu kendisine fazla iş düşmemiş olmasına rağmen belki de maçı kurtardı. Sonuçta bugün F.Bahçe ve Trabzon kazanırlarsa ligin ikinci yarısında kartlar yeniden dağıtılacak. Hele son saniyede Antep'in kaçırdığı pozisyon gol olsa belki de G.Saray'da dinamikler yerinden oynayacaktı. Hakem Oğuzhan Çakır kötü maç yönetmedi. 1-2 kart hatası, 1-2 de faul hatasıyla benim kriterlerime göre maçı iyi yönetti. MUSTAFA ÇULCU: HAKEM EYYAM YAPMADI Galatasaray baskılıydı ancak Torreira olmayınca bir türlü beklenen ritmi ve tempoyu yakalayamadı. Kazanma isteği ve arzusu düşüktü. İcardi ve Yunus etkisiz kaldılar. İlkay ritimsiz, Sane ve Barış biraz zorladılar o kadar. Rakip kalabalık ve yerleşik savunma ile merkezi kapatınca üretmekte zorlandılar. Hücumcular sürekli yer değiştirdiler ancak disiplinli ve sabırlı oynayan Gaziantep'in savunmasını bir türlü açamadılar. Gaziantep, kaptığı toplarda hızlı geçiş ve uzun oynayarak Draguş ve Bayo ile gol aradı. Pozisyon da buldular. Galatasaray tempoyu yükseltti ama savunma güvenliğini kaybedince Gaziantepspor Bayo ile golünü attı. Okan hoca, İlkay'ı geç de olsa oyundan alarak yaptığı hamle ile beraberliği buldu ama Osimhen yoksa Galatasaray da yok! Düşüş devam ediyor. Oğuzhan Çakır, oyunun başında İlkay ve Barış'a sarıları göstermedi, sözlü ikaz etti. 37'de Draguş'un, Eren'e kontrolsüz hareketi minimum sarıydı, onu da göstermedi. 53'te Nazım-Barış krizinde ikisine de sarılar doğru. 62'de Sallai, penaltı beklentisi içinde kendini attı, Sallai'ye sarı göstermeliydi, göstermedi. İlk yarı Yunus'un itilmesine 'devam' diyen, ikinci yarıda daha basit itmede Sane'ye faul kaldıran yardımcı Hakan Yemişken, oyunu gerdi! İcardi'ye çıkan sarı yanlıştı. Hakemin bazı faul ve kartlarda hataları oldu ancak skora rağmen eyyam yapmadı, eğilmedi. Sakin kaldı. Çok başarılıydı.