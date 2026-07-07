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Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, FIFA'nın ABD'li futbolcu Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini değerlendirdi. Mustafa Çulcu, FIFA Başkanı Infantino için çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 07:09
Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

2026 Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Balogun'un gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı men cezası 1 yıl ertelendi. FIFA'nın bu kararı futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, FIFA'nın erteleme kararını yorumladı…

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

FIFA takım sayısını 48'e yükselterek futbolun heyecan ve rekabetini daha geniş bir coğrafyaya yaydı, ticari açıdan büyüdü, gelirler arttı ve kabul gördü. Ancak para kazanma cazibesi futbol oyun kurallarının temellerini sarsan hatta yıkan boyuta geldi.

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

45 dakikadan 2 devrelik oyun "hydration break'' su molası adı altında üstü örtülen esası reklam gelirleri olan 4 devreli oyuna döndü. Heyecan akışımız ve seyir zevkimiz bambaşka bir boyuta geçti.

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Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

"BAŞKA BİR SKANDAL İLE ZİRVE YAPTI"

Daha ilk günden başlayan skandallar, Somalili hakem Artan'ın alınmayıp ülkesine geri gönderilmesi ile devam etti. Galiba bitti derken başka bir skandal ile zirve yaptı.

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

ABD-Bosna Hersek maçında 64. dakikada doğru bir kararla oyundan ihraç edilen Amerikalı Balogun'un cezasını Disiplin Talimatı'nın 27.maddesine sığınarak askıya alıp Belçika maçında tekrar sahaya çıkmasını sağlamaları bardağı taşıran son damla oldu ve "Yeter artık'' dedirtti.

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

İş çığırından çıktı, fütursuz bir hâl aldı. Saha dışı güçler saha içine oyuna doğrudan etki edecek boyuta geldi!

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

Infantino'nun FIFA'sı bu kararla futbol adına eşitlik, adalet ve dürüstlük cinayeti işlemiştir. Bu maça kadar kupada oynanan 80 maçta 11 kırmızı kart çıkmıştı ama hiçbiri askıya alınmadı!

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

Adalet sadece doğru karar vermek değildir, gerçek adalet verilen kararın herkes için standart uygulanmasıdır. Kurallar kişilere ve ülkelere göre bükülmez, eğilmez ve de değişmez. İstisnai kararlar alınırken çok dikkatli olunmalı.

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

"DÜNYA GENELİNDE REZİL ETTİ"

Ev sahibi Amerika lehine bu istisna FIFA'nın güven eşiğini düşürdü, dünya genelinde kurumunu rezil etti. Çok yazık! FIFA'nın sermayesi, çok para kazanması, güce tapması değil evrensel hukuk çerçevesinde güvenirliğinin olmamasıdır. Milyar dolarlar, eurolar kazanabilirsiniz ama meşrutiyetinizi ve marka değerinizi kaybetmeye başladığınızda sonuç tükeniş ve iflastır.

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

Futbolun daha adil olmasını sağlamak adına son yıllarda, VAR Sistemi, çipli top ve yarı otomatik ofsayt sistemi (SAOT) modern teknoloji, gol çizgisi teknolojisi, onlarca yüzlerce stadyum kamerası, oyuncu avatarları, sensörler, simülasyonlar, eğitimler, yapay zeka, değişen ve sürekli güncellenen oyun kuralları, insana ve teknolojiye yapılan yatırımları vs vs..

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

Tüm bunlar bir Balogun kararına feda edildi hepsi çöp oldu! İnfantino'nun yönetim politikaları, siyasi temasları, güce göre disiplin istisnaları, her şeyi para olarak görmesi, koltuk adına verdiği tavizler kriz üstüne kriz yaşatıyor.

Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

"KİMSE FUTBOLDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR"

FIFA'nın kurumsal itibarını kaybetmesine neden oluyor. O zaman futbol, Infantino'nun varlığını askıya almalı hatta futboldan uzaklaştırmalı çünkü kimse futboldan daha üstün değildir....

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MUSTAFA ÇULCU #ABD #FIFA #SABAH SPOR #DÜNYA KUPASI