Mustafa Çulcu’dan Infantino’ya ağır sözler! ‘FIFA bu kararıyla iflas etmiştir’

"DÜNYA GENELİNDE REZİL ETTİ"

Ev sahibi Amerika lehine bu istisna FIFA'nın güven eşiğini düşürdü, dünya genelinde kurumunu rezil etti. Çok yazık! FIFA'nın sermayesi, çok para kazanması, güce tapması değil evrensel hukuk çerçevesinde güvenirliğinin olmamasıdır. Milyar dolarlar, eurolar kazanabilirsiniz ama meşrutiyetinizi ve marka değerinizi kaybetmeye başladığınızda sonuç tükeniş ve iflastır.