Mustafa Çulcu’dan Oğuzhan Çakır sözleri! ‘Oulai dayak yedi’

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçı 1-0 galip tamamladı. Bordo-mavili takımın zaferini İskender Günen ile Mustafa Çulcu mercek altına aldı. Mustafa Çulcu'nun Oğuzhan Çakır ile ilgili sözleri dikkat çekti. İSKENDER GÜNEN: YARIŞA DEVAM! Bazı maçlar var ki oynanan oyundan çok mutlak alınması gereken puanlar önemlidir. Dün Trabzonspor, kendisi için gerekli puanı alma başarısı gösterdi ve Fenerbahçe ile puanları tekrar eşitledi. Oynadığı oyun için ise olumlu sözleri ortaya koyma şansımız yok. Trabzonspor adına ilk yarı beklentilerin oldukça altında geçti. Oyunun kontrolünü ele almaları gerekirken basit ve anlamsız pas hataları öne çıktı. Önde yapılan preslerde aksaklıklar yaşanırken Eyüpspor'un hızlı hücum girişimlerinde zaman zaman gole yaklaştığını gördük. Orta saha ile hücum hattı arasında uyumsuzluk, sağ kanatta Zubkov-Ozan, sol kanatta Muçi-Lövik ikililerinin yeterince bağlantı kuramaması ve bu yüzden Onuachu'nun etkisiz kalması takımın oyun akışını bozdu. İkinci yarıya Trabzonspor iki değişiklikle başladı. Lovik ve Umut oyundan çıkarken Pina ve Augusto sahaya dahil oldu. Fakat Ozan sol kenara geçtikten sonra ise sorunlar baş gösterdi. Çünkü Eyüpspor'un, Trabzonspor'un sol kenarında geliştirdiği ataklarda gole yaklaştığı anlar var. İkinci yarının ortalarından sonra ise Trabzonspor'un tempoyu artırdığı, Pina-Zubkov ikilisinin bulunduğu kenardan geliştirdiği ataklar var ama yine beklenilen, arzu edilen gol pozisyonları bir türlü üretilemedi. Öne geçiren gol ise duran toptan kaynaklı Augusto ile geldi. Alınan 3 puan G.Saray maçı öncesi moral-motivasyonu ve özgüveni artırma açısından büyük önem taşıyor. Ama bu maçta en büyük kayıp ise Oulai gibi orta alanda Trabzonspor'un oyununa büyük katkı yapan bir ismin sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi oldu. MUSTAFA ÇULCU: OULAI DAYAK YEDİ! Maç sabahı Felipe ve Mustafa sağlık sorunları yaşayınca Trabzonspor oyuna farklı bir 11 ile çıktı ve Umut ve Onuachu çift santrfor başladı. Muçi, Beşiktaş'ta kanatta oynayınca verimli olamamış, bu nedenle ayrılmıştı. Trabzonspor'da serbest oynayınca devamlı skor üretti. Bu oyunda özgürlüğü seviyor. Trabzonspor, 'Nasıl olsa maçı kazanırım' havasıyla başladığı oyunda tempoyu yükseltemedi, pozisyon bulamadı. Onauchu'yu ceza alanı içinde yüksek toplarla buluşturamadı. Kanat bekleri ilk yarı hücuma katılamadı. Fatih hoca, ikinci yarıya Augusto ve Pina'yı alarak başladı. Anında takımın çehresi ve temposu değişti. Kornerden Augusto ile gol geldi. Trabzonspor sonuç odaklı oynayıp kazandı. Oğuzhan Çakır sahaya yakışan, atletik bir hakem lakin faul ve kartlarda sıkıntıları devam ediyor. 27'de Onuachu-Umut hava topu mücadelesinde ve 44'te Onuachu-Radu mücadelesinde Eyüpspor lehine çaldığı fauller sıkıntılara net örneklerdi. Hızla gelişim göstermeli. Maçın başında Umut Bozok'un kapalı sağ koluna gelen topta Trabzonspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. Bir hafta sonra Galatasaray ile final gibi bir maç oynayacak olan ve kart sınırındaki oyuncuların olduğu takım veya takımların bir hafta önceki maçına faullerde ve kartlarda standardı olmayan bir hakemi atamanın rezaleti ve cehaleti, Oulai gibi kaliteli bir oyuncunun kart cezasına girmesine çanak tutmak demektir. Tabii ki oyuncuların kendisi de sorumluluğunu bilecekler ama faullerle sahada dayak yiyen Oulai, ilk reaksiyonunda sarıyı gördü.