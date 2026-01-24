Mustafa Çulcu’dan Onuachu’ya Osimhen benzetmesi! Olay hakem sözleri

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor'un zirve yarışını takibini sürdürdüğü mücadeleyi SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen mercek altına aldı. İSKENDER GÜNEN: BİREYSEL BECERİLERLE GELEN 3 PUAN Futbol her ne kadar takım oyunu olsa da bireysel becerilere gereksinim vardır. Yani sorunlar yaşadığınız bir maçta anı değerlendiren yetenekli isimler ortaya çıkar, dün olduğu gibi. Önce Onuachu'nun attığı golle Trabzonspor'un öne geçtiği süre, yenilen beraberlik golünde ise önde kaybedilen toptan sonra savunmadaki yerleşme hatası düşündürücü. Sonrasında yine Zubkov'un bireysel becerisi ile attığı ve takıma 3 puan getiren gol. Sorunların olduğu bir maç. Üretkenlikten uzak Trabzonspor adına top üçüncü bölgeye geldiğinde maçın ilk yarısında bırakın gol pozisyonu üretmeyi, atak girişimlerinde bile sorunlar var. Kasımpaşa oyunu kendi alanında kabul eden stratejik bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Hücumu çok az düşünmesine rağmen ilk yarıda net gol pozisyonu üretme şansı yakaladılar. Trabzonspor ise kendi alanında oyunu kabul eden bir takıma karşı top üçüncü bölgeye geldiğinde bir türlü organize atak girişimlerinde bulunamadı. Böyle bir anlayışta olan takıma karşı iki kenarda adam eksilten oyuncu öne çıkar. Zaman zaman bir tek Zubkov bireysel becerisini kullanmaya çalıştı ama sezon başından beri sol kenar yetersizliği bu maçta da öne çıktı. Tempoyu artırmak önemli fakat topun hızı ve rakip savunmanın arkasına koşu yapabilecek oyuncu gereksinimi de var. Sonuç; oyun her ne kadar istenilen, arzu edilen beklentilerin uzağında olsa da bireysel becerilerle arzu edilen 3 puanı almak da büyük önem taşımakta. MUSTAFA ÇULCU: FAUL STANDARDI YOK Trabzonspor'un ön alan baskısı, 10 dakika sürdü. Kadrosunda önemli değişiklikler yapmış, güçlenmiş Kasımpaşa ilerleyen dakikalarda kendi oyununu kabul ettirdi. Keyif alamadığımız, pozisyonu az, temposu düşük zevksiz bir ilk yarı seyrettik. Onuachu bir geldi pir geldi. 49'da sarı gördü, 51'de golü buldu. Osimhen, Galatasaray için neyse Onuachu, Trabzonspor için o. Kasımpaşa gole rağmen oyundan hiç düşmedi. 4-1-4-1 ile alan ve adam markajını, ayağa pası iyi yaptı. Kontratakla gol aradı, Diabate'nin golü ile beraberliği yakaladı. Maçın başından itibaren çok çalışan, arayan Zubkov akıl dolu çok klas bir vuruşla galibiyeti getirdi. Trabzonspor'un futbolunda, temposunda, heyecan ve isteğinde düşüş var. Ali Yılmaz ve ekibinin 6 dakika gecikme ile maçı 20.06'da başlatması tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa 'Hakem futbolu bilmiyor' derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29'da bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor, koluna geliyor, hakem elle oynama çaldı. Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa, Trabzon aleyhine penaltı verecekmiş. Skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı.