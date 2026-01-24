Mustafa Çulcu’dan Onuachu’ya Osimhen benzetmesi! Olay hakem sözleri

Sorunların olduğu bir maç. Üretkenlikten uzak Trabzonspor adına top üçüncü bölgeye geldiğinde maçın ilk yarısında bırakın gol pozisyonu üretmeyi, atak girişimlerinde bile sorunlar var. Kasımpaşa oyunu kendi alanında kabul eden stratejik bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Hücumu çok az düşünmesine rağmen ilk yarıda net gol pozisyonu üretme şansı yakaladılar. Trabzonspor ise kendi alanında oyunu kabul eden bir takıma karşı top üçüncü bölgeye geldiğinde bir türlü organize atak girişimlerinde bulunamadı.