Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe yönetimi, transferde hızını artırdı ve Vedat Muriqi'in ardından ikinci takviyesini yaptı. Uzun süredir Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper arayan sarı-lacivertliler, Manchester City'nin yıldızı Nathan Ake'yi renklerine bağladı. Yönetici Cihan Kamer, başarılı oyuncuyu aldıklarını kulüp radyosunda canlı yayında açıkladı. Kamer, 'Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de' ifadeleriyle taraftara müjdeyi verdi. 6 MİLYON EURO MAAŞ 31 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'de 6 milyon euro maaş alacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Nathan Ake ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. BONSERVİSİ BELLİ OLDU Fenerbahçe'nin Nathan Ake'nin bonservisi için Manchester City'e 7 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncu, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacak. SIRADA GOLCÜ VAR Bu arada Fenerbahçe, santrfor transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan uzun süredir temasların devam ettiği Serhou Guirassy için çalışan yönetim, diğer yandan Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins için görüşmelerini hızlandırmış durumda. KEAN LİSTEYE EKLENDİ Ayrıca Fiorentina'da top koşturan İtalyan golcü Moise Kean de listeye dahil edildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda araştırmalarını sürdüren yönetimin, 26 yaşındaki santrforun durumu ve mali şartlarını sorduğu öğrenildi.