Trend Galeri Trend Spor Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'yi kadrosuna kattı. Nathan Ake'nin Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmenin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 22:10 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 06:57
Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe yönetimi, transferde hızını artırdı ve Vedat Muriqi'in ardından ikinci takviyesini yaptı.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Uzun süredir Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper arayan sarı-lacivertliler, Manchester City'nin yıldızı Nathan Ake'yi renklerine bağladı.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Yönetici Cihan Kamer, başarılı oyuncuyu aldıklarını kulüp radyosunda canlı yayında açıkladı.

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Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Kamer, "Uzun çalışmalar sonrası, dünyada sayılı ve 20'den fazla kupa kaldırmış kardeşimizi kadroya kattık. Nathan Ake, Fenerbahçe'de" ifadeleriyle taraftara müjdeyi verdi.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

6 MİLYON EURO MAAŞ

31 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'de 6 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Sarı-lacivertliler, Nathan Ake ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Nathan Ake'nin bonservisi için Manchester City'e 7 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncu, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacak.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

SIRADA GOLCÜ VAR

Bu arada Fenerbahçe, santrfor transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Bir yandan uzun süredir temasların devam ettiği Serhou Guirassy için çalışan yönetim, diğer yandan Aston Villa'da forma giyen Ollie Watkins için görüşmelerini hızlandırmış durumda.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

KEAN LİSTEYE EKLENDİ

Ayrıca Fiorentina'da top koşturan İtalyan golcü Moise Kean de listeye dahil edildi.

Nathan Ake’nin Fenerbahçe’ye maliyeti belli oldu! İşte sözleşme şartları

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda araştırmalarını sürdüren yönetimin, 26 yaşındaki santrforun durumu ve mali şartlarını sorduğu öğrenildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #MANCHESTER CİTY