NBA SEZON ÖNCESİ ve SEZON MAÇ FİKSTÜRÜ: NBA maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan NBA'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Basketbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği NBA normal sezonu boyunca her takım 82 karşılaşmaya çıkacak. Milli yıldızımız Alperen Şengün'ün de parkede boy göstereceği basketbol maçlarının başlama tarihi ise merak konusu oldu. NBA maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...