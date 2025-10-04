Trend
NBA SEZON ÖNCESİ ve SEZON MAÇ FİKSTÜRÜ: NBA maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
NBA heyecanı yeniden başlıyor! Basketbol tutkunlarının merakla beklediği National Basketball Association (NBA), 2025-2026 sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Ekim ayında normal sezonun startı verilecek ligde, öncesinde hazırlık maçları oynanacak. Sezonun ilk hazırlık karşılaşmasında ise New York Knicks ile Philadelphia 76ers parkede kozlarını paylaşacak. NBA maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte yeni sezon NBA fikstürü ve detaylar…
Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:14