Trend Galeri Trend Spor NBA SEZON ÖNCESİ ve SEZON MAÇ FİKSTÜRÜ: NBA maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

NBA heyecanı yeniden başlıyor! Basketbol tutkunlarının merakla beklediği National Basketball Association (NBA), 2025-2026 sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Ekim ayında normal sezonun startı verilecek ligde, öncesinde hazırlık maçları oynanacak. Sezonun ilk hazırlık karşılaşmasında ise New York Knicks ile Philadelphia 76ers parkede kozlarını paylaşacak. NBA maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte yeni sezon NBA fikstürü ve detaylar…

Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:14
Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan NBA'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Basketbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği NBA normal sezonu boyunca her takım 82 karşılaşmaya çıkacak. Milli yıldızımız Alperen Şengün'ün de parkede boy göstereceği basketbol maçlarının başlama tarihi ise merak konusu oldu. NBA maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

NBA NORMAL SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl ekim ayında start alan ve nisan ayında sona eren NBA normal sezonu için geri sayım başladı. 2025-2026 sezonunun açılışı, 22 Ekim'de TSİ yapılacak. Açılış gecesinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ile karşı karşıya gelirken, Los Angeles Lakers ise Golden State Warriors'a konuk olacak.

SEZON ÖNCESİ MAÇLAR BAŞLIYOR

Normal sezon öncesinde takımlar hazırlık karşılaşmalarıyla parkede yer alacak. Sezon öncesi heyecanı, 2 Ekim'de Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak New York Knicks – Philadelphia 76ers maçıyla başlayacak. TSİ 19.00'da başlayacak mücadeleyle açılış yapılırken, hazırlık maçları 18 Ekim TSİ itibarıyla sona erecek.

2025-2026 NBA TAKVİMİ

2 & 4 Ekim: Knicks – 76ers | Etihad Arena, Abu Dabi (Sezon Öncesi)

3 & 5 Ekim: Pelicans – NBL takımları | Melbourne Park, Avustralya (Sezon Öncesi)

6 Ekim: Nuggets – Raptors | Rogers Arena, Vancouver (Sezon Öncesi)

10 & 12 Ekim: Nets – Suns | Venetian Arena, Makao (Sezon Öncesi)

17 Ekim: Sezon Öncesi karşılaşmaları sona eriyor

20 Ekim: NBA Açılış Günü kadroları açıklanıyor

21 Ekim: 2025-26 NBA Normal Sezonu resmen başlıyor

31 Ekim: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup maçları başlıyor (Prime'da)

1 Kasım: NBA Mexico City Maçı 2025 – Detroit Pistons sahne alıyor

28 Kasım: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup aşaması bitiyor

9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Çeyrek finaller (Prime'da)

13 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Yarı finaller (Las Vegas, NV)

16 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Final (Las Vegas, NV)

25 Aralık: Geleneksel Noel Günü maçları

5 Ocak: 10 günlük sözleşmelerin imzalanabileceği tarih

15 Ocak: Magic – Grizzlies | Uber Arena, Berlin

18 Ocak: Magic – Grizzlies | The O2, Londra

19 Ocak: Martin Luther King Jr. Günü karşılaşmaları

5 Şubat: NBA Takas dönemi son günü

13-15 Şubat: 2026 NBA All-Star | Los Angeles, Kaliforniya

1 Mart: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi

12 Nisan: Normal sezon sona eriyor

13 Nisan: 2026 NBA Playoff kadroları belirleniyor

