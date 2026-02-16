Trend Galeri Trend Spor NBA'de olay iddia! Kevin Durant'tan Alperen Şengün'e ağır küfürler | Katil İsrail'e drone desteği...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Kevin Durant'in milli yıldız Alperen Şengün'e fake bir hesap üzerinden küfürler ettiği görülürken, katil İsrail'e destek mesajları attığı öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.02.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 11:33
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star gecesi geride kalırken, ortalığı karıştıracak flaş bir iddia gündeme geldi.

Sosyal medyada ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant'a ait olduğu iddia edilen bir fake hesabın mesajları ortaya çıktı.

ALPEREN ŞENGÜN'E KÜFRETTİ İDDİASI

Kevin Durant'ın Alperen Şengün için yazdığı mesajda, "Franchise Oyuncusu şut atamıyor, savunma yapamıyor. Benim top kayıplarımdan çoooook daha büyük problem. Pohpolanan bir oyuncu. Bu ... katlanamıyorum, öleceğim." dediği görüldü.

"SÖZDE TAKIMIN GELECEĞİ..."

"O pası Alperen'e atmamı koç istedi. Tabii ki bu b*ktan takımda top kaybı yapacağım! Franchise oyuncumuz hem şut atamıyor, hem de savunma yapamıyor. Bu benim top kayıplarımdan çok daha büyük bir mesele. Unutmayın, bu oyuncular sözde takımın geleceği."

DİĞER OYUNCULARA DA HAKARETLER YAĞDIRDI

37 yaşındaki basketbolcunun attığı iddia edilen diğer mesajlar ise şu şekilde:

"Jabari'ye ne s..." şutlarını atarken, ne de savunma yaparken güvenebilirim. Gerçekten aptalın teki!"

"Steve Kerr, Michael Jordan'dan yediği yumruktan beri siyahlarla problem yaşıyor."

"Yemin ederim Ben Simmons'ı bile özledim. Bu herif en azından bana pas atabiliyordu!"

KATİL İSRAİL İÇİN DRONE DESTEĞİ

Katil İsrail'e askeri destek veren şirkete yatırım haberi üzerine Kevin Durant'ın olduğu iddia edilen aynı fake hesabın "Drone'a ihtiyaçları varsa, arkalarındayız!" cevabında bulundu.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ortaya çıkan mesajların ardından Kevin Durant'a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken, hem oyuncu hem de kulübü tarafından henüz resmi bir yalanlama yayınlanmadı.

Durant'in ayrıca Filistin'de sivillerin canice bombalanması için binaları tarayıp yapay zeka ile 3D modellemelerini yapan Skydio isimli bir teknoloji şirketine yatırım yaptığı da ortaya çıkmış oldu.

DAHA ÖNCE DE İFŞALANMIŞTI

Amerikalı basketbolcunun, daha önce de sosyal medya kullanma şekli gündem olmuş ve gizli bir hesap üzerinden attığı paylaşımlar ifşalanmıştı.

Kevin Durant, The Pivot adlı programda yaptığı açıklamada, medya ve taraftarlarla ilişkisine dair duygularını dile getirmiş, o an hissettiklerini doğrudan ifade ettiğini söylemişti.

37 yaşındaki Durant, zaman içinde bu etkileşimlerin kendisini basketbol dünyasına daha yakın hissettirdiğini de ifade vurgulamıştı.