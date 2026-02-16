NBA’de olay iddia! Kevin Durant’tan Alperen Şengün’e ağır küfürler | Katil İsrail’e drone desteği...

"SÖZDE TAKIMIN GELECEĞİ..."

"O pası Alperen'e atmamı koç istedi. Tabii ki bu b*ktan takımda top kaybı yapacağım! Franchise oyuncumuz hem şut atamıyor, hem de savunma yapamıyor. Bu benim top kayıplarımdan çok daha büyük bir mesele. Unutmayın, bu oyuncular sözde takımın geleceği."