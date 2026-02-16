Trend
NBA'de olay iddia! Kevin Durant'tan Alperen Şengün'e ağır küfürler | Katil İsrail'e drone desteği...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Kevin Durant'in milli yıldız Alperen Şengün'e fake bir hesap üzerinden küfürler ettiği görülürken, katil İsrail'e destek mesajları attığı öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 16.02.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 11:33