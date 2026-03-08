Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, bu sefer saha dışı bir olayla gündemde. 34 yaşındaki oyuncunun özel aşçısı, sözleşme yükümlülüklerini aşan zorlu çalışma koşullarına maruz kaldığını iddia etti. Neymar'ın özel aşçısı geri dönülemez fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını öne sürerek dava açtı. Neymar'ın özel şefi Temmuz 2025'ten Şubat 2026'ya kadar Brezilyalı yıldız ile çalıştığını belirtti. GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞMA İDDİASI Neymar'a karşı dava açan şefin anlaşma şartlarının pazartesiden perşembeye kadar 07.00-17.00 ve Cuma günü 07.00-16.00'dan oluştuğu iddia edildi. Neymar'a karşı dava açan şefin günde 16 saat çalıştığını iddia ettiği belirtildi. 2.2 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ Sağlık sorunları yaşadığını vurgulayan aşçı, fazla mesai ücreti, ödenmemiş izinler, sağlık masrafları ve diğer tazminatları talep etti. Neymar'ın aşçısının yaklaşık 262 bin Brezilya Reali (2.2 milyon TL) tazminat istediği aktarıldı. SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI Neymar, bu sezon Santos'ta 3 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asist üretti. Brezilya Milli Takımı'nda Rodrygo'nun Dünya Kupası'nı kaçıracak olması sebebiyle Neymar'ın kadroda yer alabileceği iddia edilmişti.