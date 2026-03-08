Trend Galeri Trend Spor Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Santos'un yıldızı Neymar, aşçısı tarafından dava edildi. Brezilyalı yıldız mahkemeye çıkacak.

Giriş Tarihi: 08.03.2026 07:05
Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Santos ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, bu sefer saha dışı bir olayla gündemde.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

34 yaşındaki oyuncunun özel aşçısı, sözleşme yükümlülüklerini aşan zorlu çalışma koşullarına maruz kaldığını iddia etti.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Neymar'ın özel aşçısı geri dönülemez fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını öne sürerek dava açtı.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Neymar'ın özel şefi Temmuz 2025'ten Şubat 2026'ya kadar Brezilyalı yıldız ile çalıştığını belirtti.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞMA İDDİASI

Neymar'a karşı dava açan şefin anlaşma şartlarının pazartesiden perşembeye kadar 07.00-17.00 ve Cuma günü 07.00-16.00'dan oluştuğu iddia edildi.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Neymar'a karşı dava açan şefin günde 16 saat çalıştığını iddia ettiği belirtildi.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

2.2 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ

Sağlık sorunları yaşadığını vurgulayan aşçı, fazla mesai ücreti, ödenmemiş izinler, sağlık masrafları ve diğer tazminatları talep etti.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Neymar'ın aşçısının yaklaşık 262 bin Brezilya Reali (2.2 milyon TL) tazminat istediği aktarıldı.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI

Neymar, bu sezon Santos'ta 3 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asist üretti.

Neymar mahkemeye çıkacak! Aşçısından 2.2 milyonluk dava

Brezilya Milli Takımı'nda Rodrygo'nun Dünya Kupası'nı kaçıracak olması sebebiyle Neymar'ın kadroda yer alabileceği iddia edilmişti.