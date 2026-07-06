Trend Galeri Trend Spor Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

Brezilya 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup oldu. Turnuvaya veda eden Güney Amerika temsilcisinin yıldızı Neymar, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı. Brezilyalı yıldız karşılaşmanın ardından aldığı olay kararı açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 06:57
Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Norveç, New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin 14. dakikasında Brezilya'nın kazandığı penaltı atışında Bruno Guimaraes, topu ağlarla buluşturamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

79. dakikada Erling Haaland, kafayla topu filelere göndererek Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haaland, skoru 2-0'a getirdi.

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Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

90+10. dakikada Brezilya'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Neymar, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da mücadele Norveç'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

Bu sonuçla Norveç, çeyrek finale çıkarken, Sambacılar ise turnuvadan elendi.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Brezilya'nın yıldızı Neymar, turnuvaya veda etmelerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

NEYMAR'DAN OLAY KARAR!

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...

Maçın sonunda gözyaşlarını tutamayan başarılı futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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