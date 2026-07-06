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Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...
Neymar’dan 2026 Dünya Kupası’nda olay karar! Brezilya-Norveç maçının ardından açıkladı...
Brezilya 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup oldu. Turnuvaya veda eden Güney Amerika temsilcisinin yıldızı Neymar, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı. Brezilyalı yıldız karşılaşmanın ardından aldığı olay kararı açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 06:57