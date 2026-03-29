N'Golo Kante’den emeklilik açıklaması! “Neden olmasın?”

N'Golo Kante, Fransa'nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 00:28
N’Golo Kante’den emeklilik açıklaması! Neden olmasın?

N'Golo Kante, Fransa ile Kolombiya arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi konuştu.

N’Golo Kante’den emeklilik açıklaması! Neden olmasın?

Kante yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'nda oynamak her zaman heyecan verici. Çok ileri gitmek istiyoruz. Kazanmanın, kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz... Hepimiz güzel bir zaman geçirmeyi umuyoruz.

N’Golo Kante’den emeklilik açıklaması! Neden olmasın?

Fransa Milli Takımı'nda yer almak her zaman bir onur ve gurur kaynağıdır. Kariyerimde çok sık oynadığım dönemler oldu ancak zamanla kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle bu süreler biraz azaldı.

N’Golo Kante’den emeklilik açıklaması! Neden olmasın?

"AYNI HEDEF İÇİN ÇABALIYORUZ"

Bugün sadece anın tadını çıkarıyorum. Sahada olsak da olmasak da hepimiz aynı hedef için çabalıyoruz; ben de bu kolektif birlikteliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.

N’Golo Kante’den emeklilik açıklaması! Neden olmasın?

"SÖZLEŞMEM VAR"

Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum.

N’Golo Kante’den emeklilik açıklaması! Neden olmasın?

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa'da kariyerimi sonlandırmayayım ki?"