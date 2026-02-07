Trend
N'Golo Kante'nin forma giyeceği ilk maç belli oldu! Taraftarların beklediği haber...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in mücadelede forma giyeceği merak edilirken, son durum belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 16:18