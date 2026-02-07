Trend Galeri Trend Spor N'Golo Kante'nin forma giyeceği ilk maç belli oldu! Taraftarların beklediği haber...

N'Golo Kante'nin forma giyeceği ilk maç belli oldu! Taraftarların beklediği haber...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde N'Golo Kante ve Sidiki Cherif'in mücadelede forma giyeceği merak edilirken, son durum belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 16:18
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Sarı-lacivertlilerde bu mücadelenin hazırlıkları devam ederken yeni transferlerin durumu merak ediliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesinde sahaya süreceği 11'i şekillendirmiş durumda.

KANTE 11'DE BAŞLAYACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, N'Golo Kante'nin kondisyon eksiğinin bulunmadığı ve teknik ekibin görev vermesi halinde Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayabileceği ifade edildi.

ORTA SAHADA İKİLİ BELLİ

Haberde tecrübeli futbolcu ile birlikte orta saha bölgesinde Matteo Guendouzi'nin yer alacağı belirtildi.

SIDIKI CHERIF'TE SON DURUM

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sidiki Cherif'in ise ayak bileğindeki tedavinin devam ettiği kaydedildi.

SON KARAR TEDESCO'NUN

19 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun vereceği ifade edildi.

TALISCA GÖREV ALACAK

Genç oyuncunun 90 dakika oynayabilecek duruma gelememesi halinde forvette Anderson Talisca'nın görev yapacağı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR YARIN BİTECEK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

F.BAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından ligde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AVRUPA'DA RAKİP NOTTINGHAM

Kanarya, 19 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile oynayacak.