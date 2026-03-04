Trend Galeri Trend Spor Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönecek mi? Transfer mesajı: Görüşeceğiz

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu. Nicolo Zanioo geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 17:35
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo suskunluğunu bozdu.

Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibindeki geleceği ve 2026 Dünya Kupası'na dair çarpıcı ifadeler kullandı.

İkinci kez baba olmasının olgunlaşmaya başlaması gerektiğini düşündüğünü belirten Nicolo Zaniolo, "Olgunlaşmak istiyorum, ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmalıyım, bu yüzden önce bir insan olarak, sonra da bir futbolcu olarak büyümek istiyorum" dedi.

"KADROYA ÇAĞIRACAĞINI UMUYORUM"

İtalya'nın Dünya Kupası için oynayacağı play-off maçlarında kadroda olmayı hedeflediğini dile getiren Nicolo Zaniolo, "Gattuso'nun beni kadroya çağıracağını umuyorum. Çağırmazsa da bir gün oraya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim, ancak hedefim Mart ayındaki play-off'larda ve Dünya Kupası'nda olmak" şeklinde konuştu.

"BU FORMAYA MİNNETTARIM"

Udinese'nin kendisine verdiği güvenle ilgili Nicolo Zaniolo, "Bu formaya çok minnettarım. Son iki yıldır az ve kötü oynadım. Udinese bana inanan birkaç takımdan biriydi" açıklamasını yaptı.

Geleceğine dair görüşeceğini belirten Nicolo Zaniolo, "Zamanı gelince, en açık şekilde görüşeceğiz çünkü burada mutluyum ve başka bir şey aramıyorum" ifadelerini kullandı.

Sky Sports'a röportaj veren Nicolo Zaniolo, Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic ile ilgili şu sözleri dile getirdi: "Bana ikinci oğlu gibi davranıyor, lafını esirgemiyor, harika bir teknik direktör ve harika bir insan."

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese'de 25 maçta forma şansı buldu. İtalyan kanat oyuncusu, bu süreçte 6 gol ve 3 asist üretti.

Udinese, Nicolo Zaniolo'nun kiralanması karşılığında Galatasaray'a 2 milyon 500 bin euro ödedi.

26 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

İtalya Milli Takımı'nda 19 kez süre alan Nicolo Zaniolo, rakip filelere 2 gol gönderdi.