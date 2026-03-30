Noa Lang transferi için tarih verdi! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın devre arasında zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği Noa Lang suskunluğunu bozdu. Noa Lang geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 19:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 19:17
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ara transferde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Noa Lang açıklamalarda bulundu.

Hollandalı kanat oyuncusu, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine dair tarih verdi.

Algemeen Dagblad'a açıklamalarda bulunan Noa Lang, Napoli'deki döneminin kendisi için öğretici bir süreç olduğunu dile getirdi.

"KESİNLİKLE PİŞMAN DEĞİLİM"

Napoli'ye imza attığı için pişman olmadığını belirten Noa Lang, "Kesinlikle pişman değilim. Conte gibi harika bir teknik direktör sizi istiyorsa, gidersiniz" dedi.

İtalya'da hala başarılı olabileceğini dile getiren Noa Lang, "Napoli elbette çok büyük bir kulüp. Ve İtalya'da da başarılı olabileceğime hâlâ inanıyorum" şeklinde konuştu.

Noa Lang kısa vadeli kariyer planlamasına dair soruda Dünya Kupası'ndan sonrasını işaret etti.

Noa Lang açıklamasında, "Öncelikle Hollanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu hedefleyelim. Sonra ne olacağına bakarız" ifadelerini kullandı.

30 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Noa Lang transferi için Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmada 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer alıyor.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da 11 maçta oynadı ve 2 gol ile 2 asist üretti.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ajax'ta profesyonel olan Noa Lang daha sonra Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven'da oynadı.