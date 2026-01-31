Trend Galeri Trend Spor Noa Lang’dan yıldız futbolcuya çağrı! ‘Galatasaray’a gel kardeşim’

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla dikkat çekti. Noa Lang, yıldız futbolcuya Galatasaray'a gelmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 31.01.2026 01:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 01:06
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer için çalışmalarını hızlandırırken taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılıların kısa süre önce Napoli'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Noa Lang, eski takım arkadaşına Galatasaray çağrısında bulundu.

JUSTIN KLUIVERT'A YORUM ATTI

Hollandalı futbolcu Noa Lang, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Justin Kluivert'ın Instagram paylaşımına şu yorumu yazdı: "Come to Gala bro (Galatasaray'a gel kardeşim)."

Noa Lang'ın çocukluk arkadaşı olan Justin Kluivert'a yaptığı bu yorum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Justin Kluviert, kısa süre önce İstanbul'a gelen Noa Lang'ın taraftarlara üçlü çektirdiği videoyu beğenmesiyle dikkat çekmişti.

19 MAÇTA OYNADI

Justin Kluivert, bu sezon Bournemouth'ta 19 müsabakada forma şansı buldu ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki on numaranın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek.

Noa Lang'ın çok yakın arkadaşı olan Justin Kluivert'ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Ajax altyapısında yetişen Justin Kluivert daha sonra Roma, RB Leipzig, Nice, Valencia ve Bournemouth'ta forma giydi.

Bournemouth, 2023-2024 sezonu başında Justin Kluivert için 10 milyon 800 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.