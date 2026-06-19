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Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe'de ses getirecek iddia...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ın gelmesi beklenirken, sarı-lacivertliler tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Fenerbahçe'de büyük sürpriz yaşanırken, gelinen noktada Kocaman ve Oğuz Çetin arasında bir telefon krizi yaşandığı da öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 08:52
Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, göreve gelmesinin hemen ardından teknik direktör için çalışmalarını hızlandırmıştı.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

Sarı-lacivertlilerde uzun süre boyunca Aykut Kocaman'ın yeni teknik direktör olacağı konuşuluyordu.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

Buna karşın Fenerbahçe cephesinde büyük bir sürpriz yaşanarak, 4. kez İsmail Kartal takımın başına getirildi.

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Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

65 yaşındaki teknik direktörle anlaşmaya varıldığı, şube sorumlusu Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in kulüp televizyonuna çıkarak yaptığı açıklamayla resmen duyuruldu.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

AYKUT KOCAMAN NEDEN OLMADI?

Aykut Kocaman ile süren görüşmelerde birçok konuda anlaşılırken arayı soğutan detaylar teknik ekip ve saha içi planlaması konusu oldu.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

Fikir ayrılıkları sonrasında temaslar sürse de Aykut Kocaman, kendi isteklerinden geri adım atmadı.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

Yönetimin belirlediği yardımcılar üzerinden devam eden görüşmelerde bir türlü ortak nokta bulunamadı.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

TELEFON KRİZİ

Öte yandan bir diğer ses getirecek iddia ise Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman arasındaki telefon krizi.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

Önceki gün Kocaman, Oğuz Çetin'e mesaj atıyor ve 'kafamda bazı konular var müsait olunca konuşalım' diyor.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

Ancak geri dönüş alamıyor. "Hocam bir konu var görüşsek iyi olur" diye ikinci mesajı atan Kocaman yine dönüş alamıyor ve sonrasında dün İsmail Kartal açıklanıyor.

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe’de ses getirecek iddia...

61 yaşındaki teknik adam, 2010-2013 ile 2017-2018 sezonlarında Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AYKUT KOCAMAN #FENERBAHÇE