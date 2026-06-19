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Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe'de ses getirecek iddia...
Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasında telefon krizi! Fenerbahçe'de ses getirecek iddia...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ın gelmesi beklenirken, sarı-lacivertliler tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Fenerbahçe'de büyük sürpriz yaşanırken, gelinen noktada Kocaman ve Oğuz Çetin arasında bir telefon krizi yaşandığı da öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 08:52