Trend Galeri Trend Spor Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper'den Kenan Yıldız sözleri...

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper'den Kenan Yıldız sözleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Galatasaray evinde Juventus'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz, zorlu randevu öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 13:40
Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz, Juventus maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"JUVENTUS ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Okan Buruk: "Juventus'un iyi oyuncuları olduğunu, iyi bir teknik adamlarının olduğunu biliyoruz. Zor dönemden geçiyorlar. İyi oynuyorlar ama kazanamadıkları karşılaşmalar oldu. İki takımın da hedefi turu geçmek"

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"Çok zor maçlar olacak. Kendi sahamızda kazanarak, avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maç bitemeyecek. İki maçlık oyun ve iyi bir kadro planlaması yapmamız gerekecek. İnşallah ilk maçı kazanır ve taraftarlarımızla kutlarız."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

SANE OYNAYACAK MI?

"Leroy Sane dün de tam antrenmana çıktı. Bugün de çıkacak. Yarın oynayabilecek oyunculardan biri olacak."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"DENGELİ OLMAK DURUMUNDAYIZ"

"Galatasaray'ın iç sahadaki oyunu ortada. Yine hücum yapacağız, yine savunma yapacağız. İki maç var ve dengeli olmak durumundayız. Bazen iyi savunmalar maç kazandırır. Taraftarlarımızla bunu yapacağız. Önemli bir galibiyet alma şansımız var ama karşımızda iyi bir takım olacak. Onları da önemsemek gerekiyor."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"Şampiyonlar Ligi'nde en iyi durumumuzdayız, onu belirtmek isterim. Son iki senede eksik kadrolarla oynadık ve elendik. Bu kez geniş bir kadro ile sahada olacağız. Kadromuz özellikle bu maç için çok güçlü."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜ!"

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapmanız lazım. Rakiplerde iyi oyuncular var, sizi cezalandırırlar. Atletico Madrid maçında ikinci yarı iyi savunma yaptık."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

MARIO LEMINA HAKKINDA...

"Mario Lemina gibi oyuncuların varlığı çok önemli. Savunma direnci için fiziksel anlamda önemli olurdu. Onun olmadığı ortamda, diğer oyuncularımız da benzer direnci göstereceklerdir. İkinci maçta olacak. İlk maç mı olsun, ikinci maç mı olsun?" diye sorsaydınız, ikinci maçı seçerdim. Oyuncular kendileri için de önemli bir maça çıkacak."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"İNŞALLAH KAZANIRIZ"

Barış Alper Yılmaz: "Taraftarlarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. İnşallah Juventus karşılaşmasını kazanırız."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"KENAN YILDIZ İLE KONUŞMADIM"

"Kenan Yıldız ile konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Bize karşı iyi oynasın ama biz kazanalım."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

"DEVLER LİGİ VİTRİN"

"Şampiyonlar Ligi, futbolcular için bir vitrin. Herkes burada en iyi şekilde kendini göstermek ister."

Okan Buruk açıkladı! Sane Juventus maçında oynayacak mı? Barış Alper’den Kenan Yıldız sözleri...

Barış Alper Yılmaz, yeni transferlerden Noa Lang hakkında ise "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Buraya her zaman iyi oyuncular gelir. Yeni transferlerimiz de çok iyi insanlar ve çok iyi futbolcular. Hocam kime görev verirse en iyisi odur. Saha içinde kim varsa hak ettiği içindir." diyerek sözlerini tamamladı.