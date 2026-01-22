Trend Galeri Trend Spor Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Galatasaray'da kurmaylar, Atletico Madrid maçı sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yıldız futbolcu ile görüştüğü öğrenildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 22.01.2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 19:13
Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, ara transfer döneminde eksik bölgelere takviyelerde bulunmak için çalışmalarına hız verdi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Atletico Madrid maçı sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 ihtimalini güçlendiren Galatasaray'ın gündemindeki yıldız futbolcu için harekete geçtiği belirtildi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada ile ilgilendiği belirtildi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

TEKLİF SUNULDU

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncu için satın alma opsiyonu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Sarı-kırmızılıların, Thiago Almada için 3 milyon euronun üzerinde bir kiralama bedeli önerdiği vurgulandı.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Galatasaray'ın Arjantinli hücumcunun maaşını da karşılamayı teklif ettiği aktarıldı.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray ile Atletico Madrid arasında satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'nın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştüğü kaydedildi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Arjantinli oyuncunun kendisine sunulan projeden çok etkilendiği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

3 GOLE KATKI SAĞLADI

24 yaşındaki sol kanat, bu sezon Atletico Madrid'de 19 maça çıktı. Thiago Almada bu süreçte 2 gol ile 1 asist üretti.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Thiago Almada'nın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Velez Sarsfield altyapısında yetişen Thiago Almada daha sonra Atlanta, Botafogo ve Olimpik Lyon'da oynadı.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

21 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Atletico Madrid, Thiago Almada için sezon başında 21 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Thiago Almada, Arjantin Milli Takımı'nda 12 kez süre aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.