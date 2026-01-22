Okan Buruk görüştü! Galatasaray’dan kiralık transfer teklifi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar, ara transfer döneminde eksik bölgelere takviyelerde bulunmak için çalışmalarına hız verdi. Atletico Madrid maçı sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 ihtimalini güçlendiren Galatasaray'ın gündemindeki yıldız futbolcu için harekete geçtiği belirtildi. Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada ile ilgilendiği belirtildi. TEKLİF SUNULDU Galatasaray'ın Arjantinli oyuncu için satın alma opsiyonu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, Thiago Almada için 3 milyon euronun üzerinde bir kiralama bedeli önerdiği vurgulandı. Galatasaray'ın Arjantinli hücumcunun maaşını da karşılamayı teklif ettiği aktarıldı. GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Galatasaray ile Atletico Madrid arasında satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'nın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştüğü kaydedildi. Arjantinli oyuncunun kendisine sunulan projeden çok etkilendiği ve transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi. 3 GOLE KATKI SAĞLADI 24 yaşındaki sol kanat, bu sezon Atletico Madrid'de 19 maça çıktı. Thiago Almada bu süreçte 2 gol ile 1 asist üretti. Thiago Almada'nın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Velez Sarsfield altyapısında yetişen Thiago Almada daha sonra Atlanta, Botafogo ve Olimpik Lyon'da oynadı. 21 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Atletico Madrid, Thiago Almada için sezon başında 21 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Thiago Almada, Arjantin Milli Takımı'nda 12 kez süre aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.